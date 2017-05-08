Тиллерсон и Лавров обсудят Украину в Вашингтоне 10 мая - Госдеп

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят в Вашингтоне 10 мая Украину и Сирию, сообщил в заявлении Госдепартамент США.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, обсудит Украину, Сирию и двусторонние вопросы. По Украине стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — говорится в заявлении Госдепартамента.

Тиллерсон не исключает, что визит Лаврова в Вашингтон может стать признаком улучшения отношений между странами.

В понедельник журналисты поинтересовались у госсекретаря, может ли поездка Лаврова в Вашингтон быть признаком улучшения отношений между США и Россией. "Посмотрим", — ответил Тиллерсон.

Читайте также — Эксперт: встреча Тиллерсон-Лавров — пристрелочные переговоры

В апреле Тиллерсон посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. В настоящее время в Нью-Йорке проходит встреча заместителя госсекретаря Томаса Шэннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова.