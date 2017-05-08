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    Тиллерсон и Лавров обсудят Украину в Вашингтоне 10 мая - Госдеп

    (обновлено: )11210
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон может стать признаком улучшения отношений между странами.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудят в Вашингтоне 10 мая Украину и Сирию, сообщил в заявлении Госдепартамент США.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Совпадающие цели" Тиллерсона-Лаврова. Отнесут ли к ним Украину?

    "Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, обсудит Украину, Сирию и двусторонние вопросы. По Украине стороны обсудят необходимость остановить насилие на востоке Украины и разрешить конфликт путем полной реализации минских соглашений. По Сирии госсекретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, предоставлению гуманитарного доступа сирийскому народу, а также предпосылки для политического урегулирования конфликта", — говорится в заявлении Госдепартамента.

    Тиллерсон не исключает, что визит Лаврова в Вашингтон может стать признаком улучшения отношений между странами.

    В понедельник журналисты поинтересовались у госсекретаря, может ли поездка Лаврова в Вашингтон быть признаком улучшения отношений между США и Россией. "Посмотрим", — ответил Тиллерсон.

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    В апреле Тиллерсон посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. В настоящее время в Нью-Йорке проходит встреча заместителя госсекретаря Томаса Шэннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова.

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