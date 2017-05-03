Карасев: США передают дело Украины в руки Германии

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Накануне федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи, на которых обсудили ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация в Украине.

В тот же день состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пресс-служба Кремля сообщила, что беседа "носила деловой и конструктивный характер". При этом отмечалось, что стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии.

Директор "Института глобальных стратегий", политолог Вадим Карасев в интервью РИА Новости Украина рассказал, как будет перераспределено внешнее влияние на Украину, и насколько реально предположение, что Берлин и Москва будут решать судьбу Украины без ее участия.

Учитывая состоявшиеся переговоры лидеров России и Германии, а также предстоящие выборы во Франции, как будет складываться ситуация вокруг Украины? Как будут поделены зоны влияния?

— Никаких существенных, серьезных корректировок пока не просматривается, разве что кроме одной: американцы потихоньку передают Германии кейс Донбасса. И вчера это символично было продемонстрировано, потому что Меркель все-таки больше на встрече с Путиным говорила об Украине. Не о Сирии, не о Брексите, не о чем-то другом, а именно о Донбассе, минских соглашениях, нормандском формате. В то время, как Трамп, позвонивший после встречи Путина с Меркель, Украину, наверное, вообще не упомянул и не трогал.

И что это означает для Украины?

— Это в пользу Украины, поскольку позиция Трампа-Тиллерсона по Украине не то что не сформирована, это действительно так, но если даже она будет сформирована, то здесь вряд ли будет какой-то прорыв в пользу Украины. Видите, пока и встреча Трампа с Порошенко откладывается, и все-таки привкус игры на стороне Клинтон до сих пор остается в качестве послевкусия после победы Трампа. В то время, как позиция Меркель более проукраинская, и даже становится более проукраинской, в отличие от Штайнмайера, который был министром иностранных дел и придумывал различные формулы, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки минский процесс — параллельная реализация отдельных положений и так далее. Меркель не очень, но достаточно далека от позиций Штайнмайера и прямо, без всяких дипломатических экивоков, умолчаний сказала, что о выборах речь не может идти до тех пор, пока не будет возвращен контроль Украины над неконтролируемой границей.

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Так что, если кейс Донбасса, "Минска", нормандского формата в руках Меркель, а не Трампа, Макрона, Штайнмайера и тому подобных, стало быть нам особо нечего переживать. Тем более кликушествовать в стиле "все пропало, и международная ситуация начинает играть не в пользу Украины". Нет, скорее, это не так. И то, что сегодня лидером западного мира, точно в Европе, становится Меркель — это неплохой сигнал для Украины.

Тем не менее, как заявила та же Меркель, минские соглашения в любом случае придется выполнять. Каковы рычаги влияния Берлина на Киев?

— Придется выполнять. Но до тех пор, пока контроль над границей не будет восстановлен, они выполняться не будут. И вина в этом невыполнении не является односторонней, тем более эту вину никто не перекладывает исключительно на Украину, и это уже плюс. Надеялись многие в России, наверное, на то, что Меркель и Путин пойдут на какой-то сговор за спиной Украины или решат вынуждать, принуждать Украину к реализации минских соглашений. Ничего подобного. Этого нет, и никаких сговоров Путина и Меркель не будет по меньшей мере до тех пор, пока Меркель будет у власти, а она будет у власти еще достаточно большое количество времени, судя по тому, как разворачивается избирательная кампания в Германии.

Каково будущее "Минска" и нормандского формата?

— У "Минска", слава Богу, есть настоящее. А будущее — оно в тумане, но он есть. "Минск" все-таки дал результат, и это главный результат, который работает на авторитет неких соглашений, на авторитет и репутацию Меркель, — он остановил большую войну. Да, мира нет, но, извините, и войны нет, большой и серьезной войны. Так что утешимся тем хотя бы, что мир. А мир не идеальный и не справедливый. Кто сказал, что мир идеален, и в нем должна господствовать только справедливость? Тут уж, у кого будет больше терпения.

Есть мнение, что западные лидеры утратили доверие к Петру Порошенко, как к человеку, способному обеспечить выполнение минских соглашений…

— Что значит "доверяют — не доверяют"? Понятно, что отношения Меркель и Порошенко, это не отношения Меркель и, например, Юнкера. Но тем не менее, тут же важна Украина. Запад никогда не сводит все к персонам, к чему привыкли мы — размышлять на уровне персоналий и анализировать. Для них важна Украина и действия России, которые поломали устойчивый миропорядок, причем это случилось на территории Украины. Вот это — главный прецедент, вот в чем вся история. И понятно, что если этот миропорядок на примере Украины нарушила Россия, то те, кто являются хранителями либерального миропорядка, будут на стороне Украины. А какой в Украине президент — это вещь, скажем так, важная, но не является, наверное, решающей в данный момент.