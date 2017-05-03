Меркель сообщила Путину, что после визита в Сочи переговорит с Порошенко

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Владимиру Путину, что после визита в Сочи переговорит с главой Украины Петром Порошенко, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту", — сказал Ушаков журналистам.

Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Сочи. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — международных и региональных".

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