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    Меркель сообщила Путину, что после визита в Сочи переговорит с Порошенко

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    Помощник Владимира Путина сообщил, что Ангела Меркель сообщила главе российского государства о намерении переговорить с президентом Украины Петром Порошенко.
    Переговоры президента РФ В. Путина с федеральным канцлером ФРГ А. Меркель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Владимиру Путину, что после визита в Сочи переговорит с главой Украины Петром Порошенко, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту", — сказал Ушаков журналистам.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Сочи. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — международных и региональных".

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