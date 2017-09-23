ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в районе Луганска

ДОНБАСС, 23 сен — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявляет, что зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в районе Донецка и больше — в районе Луганска.

"В районе Донецка СММ зафиксировала 21 сентября меньше нарушений прекращения огня, включая 20 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", — говорится в заявлении ОБСЕ.

По информации ОБСЕ, в районе Луганска миссия зафиксировала больше нарушений прекращения огня, включая около 140 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (один взрыв).

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.