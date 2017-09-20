Мощность взорванной в Луганске бомбы составила около 10 кг тротила

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого взорвали памятник в Луганске, составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил в среду журналистам заместитель главы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Виталий Подобрый.

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"Эквивалент зарядного устройства взрывного — примерно около 10 килограммов", — рассказал Подобрый.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, над совершением теракта работала "серьезная группа", которая пыталась таким образом дестабилизировать ситуацию в республике.

В понедельник в центре Луганска прогремел взрыв, в результате был поврежден памятник погибшим десантникам.