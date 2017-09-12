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    В Луганске задержали организатора несанкционированного митинга

    (обновлено: )15610
    Как заявили в силовом ведомстве самопровозглашенной ЛНР, задержан местный житель, который призывал в соцсетях к проведению в Луганске митинга.
    Самопровозглашенная ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники "министерства госбезопасности" самопровозглашенной ЛНР задержали в Луганске организатора несанкционированного митинга.

    "Министерством государственной безопасности задержан организатор несанкционированного митинга, планировавший в сговоре с представителями Украины массовую акцию протеста c целью дестабилизации социально-политической ситуации в республике", — сообщил собеседник РИА Новости.

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    Уточняется, что задержан житель самопровозглашенной ЛНР, который призывал в соцсетях к проведению в Луганске митинга. "В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР его подтолкнули настойчивые рекомендации "старого друга" – помощника прокурора… Дмитрия Морозова", — уточняется в сообщении.

    В ЛНР утверждают, что проведение несанкционированной акции является частью "спланированной провокации по дестабилизации обстановки в республике".

    "Напоминаем, что в связи с действующим военным положением, законодательством ЛНР для обеспечения безопасности граждан установлен определенный порядок проведения массовых мероприятий, предусматривающий их заблаговременное согласование с органами государственной власти", — добавили в силовом ведомстве непризнанной ЛНР.

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    Там также уточнили, что за несанкционированное проведение массовых мероприятий местным законодательством предусмотрена административная ответственность.

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