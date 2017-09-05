В ЛНР прокомментировали введение в Донбасс миротворцев

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Обсуждение вопроса о введении в Донбасс миротворцев ООН зависит от выполнения властями Украины обязательств по минским соглашениям, сообщил глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий.

"Только в условиях прекращения огня и отведения украинских войск и вооружения от линии разграничения можно вернуться к рассмотрению вопросов введения на Донбасс миротворцев Организации объединенных наций", — говорится в заявлении главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

Плотницкий уточнил, что в ЛНР стремятся, в первую очередь, к урегулированию вопросов мирным путем, в рамках минских соглашений.

"Однако, как показывает практика, Украина не выполняет взятых на себя обязательств, с чем мы сталкивались неоднократно. По вине украинской стороны разведение сил на линии разграничения было сорвано более семидесяти раз. Только за время "школьного перемирия" Украина неоднократно нарушала режим тишины, продолжая вести огонь по городам республики, подвергая смертельной угрозе мирное население, а самое главное – наших детей", — подчеркнул глава ЛНР.

Он заявил, что власти республики должны, в первую очередь, действовать в интересах жителей территорий, которые неподконтрольны официальным властям.

"Прежде всего, необходимо убедиться в том, что Украина готова выполнить хотя бы одно взятое на себя обязательство", — уточнил Плотницкий.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Читайте также: Миссия невозможна: почему миротворцы не примирят Донбасс

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.