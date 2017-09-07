Украина не будет согласовывать с ДНР и ЛНР работу миротворцев - Порошенко

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КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Киев не будет согласовывать с самопровозглашенными республиками в Донбассе работу миротворцев, сообщил глава государства Петр Порошенко.

"Никакого согласования… параметров участия будущей миссии ООН быть не может", — сказал Порошенко в ходе послания к Верховной Раде в четверг.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что самопровозглашенная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.