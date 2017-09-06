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    В ЛНР отреагировали на планы Украины переименовать спецоперацию в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (32)

    (обновлено: )41421
    Как отмечается, переименование спецоперации может негативно отразиться на ситуации в Донбассе только в том случае, если с помощью данного шага Киев попытается выйти из минского процесса.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Переименованием спецоперации в Донбассе Киев признает, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет "террористов", изменение названия "давно напрашивалось", заявил в среду на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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    "Если все продолжится в направлении стабилизации, то изменение названия уже давно напрашивалось, поскольку "террористов" на территории ЛНР и ДНР нет", — заявил Марочко.

    По его словам, переименование спецоперации может негативно отразиться на ситуации в Донбассе только в том случае, если с помощью данного шага Киев попытается выйти из минского процесса. "Если Украина таким образом хочет выйти за рамки соглашений и взятых на себя обязательств, то это негативно отразится на ситуации", — заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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