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    В центре Луганска прогремел взрыв, поврежден памятник бойцам ЛНР

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    (обновлено: )23702
    Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет обвинил в причастности ко взрыву в центре города представителей Киева.
    Памятник десантникам ЛНР в Луганске. Архивное фото
    ЛуганскИнформЦентр

    ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска, поврежден памятник погибшим десантникам, передает корреспондент РИА Новости.

    Как сообщил журналистам министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет, следственные оперативные группы работают на месте взрыва в Луганске.

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    "Сейчас на месте инцидента работают следственные оперативные группы", — сказал Корнет. При этом он обвинил в причастности ко взрыву представителей Киева.

    Сильный взрыв произошел в понедельник вечером в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром. В результате подрыва расположенного у театра памятника десантникам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД), уточняет ЛуганскИнформЦентр.

    "Памятник сильно пострадал, жертв нет", — сообщили в ЦВО МВД ЛНР.

    Как отмечается, памятник десантникам ЛНР был открыт в Луганске на улице Оборонной 2 августа 2015 года.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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