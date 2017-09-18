В центре Луганска прогремел взрыв, поврежден памятник бойцам ЛНР

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ЛУГАНСК, 18 сен — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Луганска, поврежден памятник погибшим десантникам, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет, следственные оперативные группы работают на месте взрыва в Луганске.

"Сейчас на месте инцидента работают следственные оперативные группы", — сказал Корнет. При этом он обвинил в причастности ко взрыву представителей Киева.

Сильный взрыв произошел в понедельник вечером в центральной части города рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром. В результате подрыва расположенного у театра памятника десантникам разрушена и загорелась установленная на пьедестале боевая машина десанта (БМД), уточняет ЛуганскИнформЦентр.

"Памятник сильно пострадал, жертв нет", — сообщили в ЦВО МВД ЛНР.

Как отмечается, памятник десантникам ЛНР был открыт в Луганске на улице Оборонной 2 августа 2015 года.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.