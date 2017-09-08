Электроснабжение части Луганской области восстановлено

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Электроснабжение на подконтрольной Киеву территории Луганской области восстановлено.

Об этом сообщило предприятие "Луганское энергетическое объединение".

"В 14.20 Луганское энергетическое объединение дало ток всем потребителям Луганской области ценой тяжелых усилий, мобилизации персонала и за счет проведения сложных работ по созданию новых алгоритмов переподключения энергетических объектов", — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

Ремонтные работы на одном участке еще продолжаются, добавили в Луганском энергетическом объединении.

Ранее в энергокомпании ДТЭК сообщили, что Луганская теплоэлектростанция (ТЭС) отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи.

Напомним, в ЛНР ранее заявили, что Западная фильтровальная станция без предупреждения прекратила подачу воды в самопровозглашенную республику.