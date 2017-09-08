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    Общество

    Электроснабжение части Луганской области восстановлено

    (обновлено: )29
    Предприятие "Луганское энергетическое объединение" сообщило, что в 14.20 "дало ток всем потребителям Луганской области ценой тяжелых усилий".
    Линии электропередач
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Электроснабжение на подконтрольной Киеву территории Луганской области восстановлено.

    Об этом сообщило предприятие "Луганское энергетическое объединение".

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    "В 14.20 Луганское энергетическое объединение дало ток всем потребителям Луганской области ценой тяжелых усилий, мобилизации персонала и за счет проведения сложных работ по созданию новых алгоритмов переподключения энергетических объектов", — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

    Ремонтные работы на одном участке еще продолжаются, добавили в Луганском энергетическом объединении.

    Ранее в энергокомпании ДТЭК сообщили, что Луганская теплоэлектростанция (ТЭС) отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи.

    Напомним, в ЛНР ранее заявили, что Западная фильтровальная станция без предупреждения прекратила подачу воды в самопровозглашенную республику.

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