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    Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче чемпионата Украины

    (обновлено: )76
    Матч между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей" прошел в Харькове на стадионе "Металлист". Он завершился со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев поля.
    Шахтер. Архивное фото
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли луганскую "Зарю" в матче восьмого тура чемпионата Украины.

    Встреча, прошедшая в субботу в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев поля. У победителей мячи забили Сергей Кривцов (32-я минута) и Бернард Анисио (90), еще один мяч в свои ворота срезал игрок "Зари" Евгений Опанасенко (70). У "Зари" отличился Артем Громов (13), сообщает Р-Спорт.

    FC SHAKHTAR
    Футболисты донецкого "Шахтера"

    "Шахтер" набрал 21 очко и лидирует в таблице чемпионата Украины, "Заря" с 8 очками идет на седьмой строчке.

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