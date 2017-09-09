Донецкий "Шахтер" обыграл луганскую "Зарю" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли луганскую "Зарю" в матче восьмого тура чемпионата Украины.

Встреча, прошедшая в субботу в Харькове на стадионе "Металлист", завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных хозяев поля. У победителей мячи забили Сергей Кривцов (32-я минута) и Бернард Анисио (90), еще один мяч в свои ворота срезал игрок "Зари" Евгений Опанасенко (70). У "Зари" отличился Артем Громов (13), сообщает Р-Спорт.

FC SHAKHTAR Футболисты донецкого "Шахтера"

"Шахтер" набрал 21 очко и лидирует в таблице чемпионата Украины, "Заря" с 8 очками идет на седьмой строчке.