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    ВСУ сообщают об обстреле контрольного пункта "Станица Луганская"

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    По заявлению пресс-центра штаба АТО, несмотря на готовность подразделений ВСУ "дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения".
    Ситуация в поселке Станица Луганская
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Луганской области ополченцы в 21:15 в воскресенье, 3 сентября, обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская", сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

    В то же время в штабе отметили, что силы антитеррористической операции на Донбассе продолжают прилагать усилия для недопущения обострения ситуации.

    "Несмотря на готовность подразделений сил АТО дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения и обеспечения функционирования всех органов власти и социальной защиты", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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