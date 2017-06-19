В результате обстрелов со стороны ополченцев ранены 6 военных

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 47 раз открывали огонь по позициям украинских военных в Донбассе, 10 обстрелов произошли с применением 120-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба АТО.

За минувшие сутки шестеро военнослужащих получили ранения, говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в Facebook.

На приморском направлении ополченцы 21 раз обстреливали оборонительные укрепления сил АТО. В частности, из минометов калибра 120 мм бандиты били по позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки. Из 82-мм минометов они вели огонь вблизи Водяного. Неподалеку этих населенных пунктов, а также возле Талаковки и Лебединского, незаконные вооруженные формирования прибегали к вооруженным провокациям, применяя менее мощное вооружение — преимущественно гранатометы и стрелковое оружие.

"На донецком направлении горячо вчера было северо-восточнее Авдеевки — в районе Каменки, где боевики неоднократно вели огонь по опорным пунктам украинских военных из 120-мм и 82-мм минометов и разнообразного пехотного вооружения. Также днем под вражеским огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганского, что на Светлодарской дуге. Из такого же вооружения уже с наступлением темноты противник нарушал "тишину" лишь в южном пригороде Авдеевки. Всего на этом направлении вчера зафиксировано 11 случаев применения оружия бандформированиями", — говорится в сообщении.

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Кроме того, на луганском направлении было зафиксировано 15 обстрелов позиций сил АТО, большинство из которых произошло в темное время суток.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.