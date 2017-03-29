Авдеевка осталась без электричества

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области вновь обесточена, сообщает в среду вечером на своей странице в Facebook пресс-центр Штаба АТО.

"Сегодня, 29 марта, около 19:00 прифронтовой город остался без света", — говорится в сообщении. По предварительным данным, произошло повреждение линии электропередачи "Макеевка 2".

Специалисты оперативных служб и ремонтные бригады выехали на место происшествия для выяснения причин аварии и устранения неполадок.

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Напомним, 14 марта Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района уже были обесточены. Тогда причиной стало повреждение ЛЭП из-за обстрелов. Энергоснабжение объектов социально-бытовой сферы обеспечивалось за счет семи электрогенераторов ГСЧС.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.