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    ГСЧС: электроснабжение Авдеевки полностью восстановлено

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    Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. По данным ГСЧС, запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Энергоснабжение Авдеевки полностью восстановлено после очередного повреждения линии электропередачи, сообщила ГСЧС Украины.

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    В четверг губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что поврежденная линия электропередачи в районе Авдеевки восстановлена, возобновить подачу электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию планируют в пятницу. Уже четвертый раз за последние несколько месяцев Авдеевка оставалась без света из-за обстрелов.

    "Шестнадцатого марта электроснабжение в Авдеевке Донецкой области полностью восстановлено. Теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении.

    По данным Госслужбы, запуск Донецкой фильтровальной станции планируется 17 марта при наличии гарантий безопасности работников.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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