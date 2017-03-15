наверх
15.03.201709:45
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Электроснабжение Авдеевки не восстановлено - ГСЧС

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (805)

    (обновлено: )4701
    Согласно данным ГСЧС, теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Электроснабжение Авдеевки по состоянию на утро среды не восстановлено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Олег Постернак
    Олег Постернак/Facebook
    Блокада Донбасса, двойное гражданство, запретный русский в ВР. Мнение эксперта

    Накануне в результате обстрелов Авдеевка снова осталась без электроснабжения.

    "По состоянию на 7 ч. 15 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс кубических метров", — говорится в сообщении.

    Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от семи генераторов ГСЧС.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также: Реинтегрировать или отдать? Пути разрешения конфликтов в Донбассе и Крыму

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк на блокпосту близ Краматорска
    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ