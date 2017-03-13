Волонтер ранен при обстреле Авдеевки

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Волонтер ранен из-за обстрела в Авдеевке, сообщила пресс-служба полиции в Донецкой области.

По данным пресс-службы, в понедельник в авдеевское отделение полиции поступило сообщение, что в результате обстрела со стороны ополченцев была ранена жительница Киевской области 1980 года рождения.

"Установлено, что пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела так называемой "промки" (промышленная зона Авдеевки — Ред.). Женщину доставили в городскую больницу", — говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.