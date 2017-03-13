Полиция предупредила об угрозе терактов в Донбассе

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. На территориях Донецкой области, которые подконтрольны властям, правоохранители перешли на усиленный режим в связи с угрозой террористических актов, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Ранее пресс-центр АТО сообщил, что в течение последних нескольких дней возросла угроза проведения террористических актов на территории объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. В связи с этим подразделения Нацполиции переведены на усиленный режим несения службы.

"Усиленный вариант несения службы полиции Донецкой области — это проверки автотранспорта на блокпостах и ​​подозрительных лиц на железнодорожных вокзалах и автовокзалах. Цель наших действий — задержание преступников, находящихся в розыске; лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам; выявление и изъятие из незаконного оборота оружия", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Полиция Донецкой области со ссылкой на главу ведомства Вячеслава Аброськина сообщила, что власти Донецкой области рекомендуют населению не ввозить на территорию региона оружие. В частности, по распоряжению Аброськина на территории области запрещается ввоз оружия, даже если есть разрешение на его владение.