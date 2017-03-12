В АТО Авдеевка без света, под Мариуполем обстрел

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В штабе АТО сообщают, что 10 марта на Донбассе 107 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате двое военных погибли, девять ранены, еще семеро были травмированы.

Подробнее о ситуации в зоне АТО в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил корреспондент "КП" в Украине" на Донбассе Артем Маслаков. Facebook Влад Маховский Прямое попадание танкового снаряда в девятиэтажку в Авдеевке

Расскажите подробнее о ситуации в зоне АТО.

— Ситуация достаточно странная, в какой-то степени стабилизировалась, потому что в районе Донецка и Авдеевки, Горловки сейчас стреляют меньше. То есть горячие точки большей частью на южном направлении, в районе Мариуполя и чуть выше Луганской области. В Донецке сейчас тихо достаточно, там идет обычная жизнь, почти мирная, поэтому здесь говорить об обострении достаточно сложно, хотя, конечно же, обстрелов стало больше.

Что происходит на Мариупольском направлении?

— Там и Широкино, и Саханка, и Коминтерново – постоянно идут какие-то противостояния. Это близко к провокационным каким-то действиям, потому что нужно создать какое-то напряжение, но в Донецке более-менее тихо. Что касается Мариупольского направления, то говорят о сосредоточении техники определенной и переходе каких-то колон, но наши люди их не видели.

Авдеевка действительно вновь осталась без света?

— Да, действительно, Авдеевка опять оказалась без света, и там проблемы с водой. Напряженная ситуация постоянная, и нужно решать, наверное, комплексно эту проблему. Сейчас Авдеевка и без света, и без воды, и люди говорят о том, что этого, может быть, не будет в ближайшие дни.

Подтвердилась ли информация о гибели ребенка от взрыва неизвестного предмета?

— Этот факт подтвержден уже, к сожалению, подробностей каких-то о том, откуда взялась у ребенка эта, скорее всего, граната, нет. Сегодня у нас были еще пострадавшие в районе Харцызска в результате взрыва гранаты, это военная зона – сейчас происходит такое повседневно.

Какова гуманитарная ситуация в регионе?

— Относительно спокойно, но в Донецке очень многое зависело от помощи гуманитарного штаба "Поможем", который прекратил существование сейчас, будут выдавать старикам какую-то помощь старикам и тем категориям людей, которые не могут сами существовать. Ситуация достаточно сложная, мы знаем, что урезали списки пенсионеров, которым нужно выдавать какую-то помощь.

Подтверждается ли информация о гибели четырех представителей так называемой ДНР от мины?

— Там есть потери, этот случай официально не обнародован. Они официально объявили о семи погибших за последние несколько дней.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.