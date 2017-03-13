Захарченко установил для линии соприкосновения в Донбассе статус госграницы

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Линия соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, получила статус госграницы.

Текст указа опубликован на сайте министерства госбезопасности самопровозлашенной республики.

"Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой и Украиной, статус государственной границы… Запретить перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности Донецкой народной республики. При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля", — говорится в тексте указа.

Контроль за исполнением указа возложен на МГБ ДНР, министерство доходов и сборов, а также МВД республики.

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"МГБ ДНР предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда —въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ДНР, а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы", — говорится в тексте сообщения МГБ ДНР, публикованном на официальном сайте.

Напомним, Киев не признает ДНР и ЛНР, а также считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

Ранее на сайте Министерства государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР со ссылкой на задержанного майора спецназа ВСУ Сергея Иванчука сообщалось, что Служба безопасности Украины готовила теракт против Александра Захарченко.