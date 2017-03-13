наверх
13.03.201710:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Политика

    Захарченко установил для линии соприкосновения в Донбассе статус госграницы

    (обновлено: )54551
    Согласно указу главы самопровозглашенной ДНР, отныне запрещено перемещение физлиц вне пунктов пограничного контроля Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности республики.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Пресс-служба А. Захарченко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Линия соприкосновения между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы ДНР Александра Захарченко, получила статус госграницы.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
    Победа Украины в Гааге не вернет ни Крым, ни Донбасс. Опрос политологов

    Текст указа опубликован на сайте министерства госбезопасности самопровозлашенной республики.

    "Установить для линии соприкосновения, проходящей между Донецкой народной республикой и Украиной, статус государственной границы… Запретить перемещение физических лиц вне пунктов пограничного контроля Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности Донецкой народной республики. При перемещении через линию соприкосновения физическим лицам в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию в пунктах пограничного контроля", — говорится в тексте указа.

    Контроль за исполнением указа возложен на МГБ ДНР, министерство доходов и сборов, а также МВД республики.

    Смотрите также: Ожесточенные бои в Донбассе: последствия обстрелов

    "МГБ ДНР предупреждает, что, согласно пункту 4 данного указа, действия, связанные с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда —въезда в Донецкую народную республику, будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ДНР, а именно статьей 378 "Незаконное пересечение Государственной границы", — говорится в тексте сообщения МГБ ДНР, публикованном на официальном сайте.

    Напомним, Киев не признает ДНР и ЛНР, а также считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.

    Ранее на сайте Министерства государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР со ссылкой на задержанного майора спецназа ВСУ Сергея Иванчука сообщалось, что Служба безопасности Украины готовила теракт против Александра Захарченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    В Харьковской области местные жители разогнали участников угольной блокады. Видео
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти