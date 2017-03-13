Садовый предложил эвакуировать украинцев из неподконтрольной части Донбасса

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Необходимо организовать эвакуацию с временно оккупированных территорий Донбасса всех, кто признает себя гражданами Украины, заявил председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый, выступая на XI съезде в Киеве.

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"Правда такова, что Украина должна сделать все возможное, чтобы организовать эвакуацию с оккупированных территорий всех тех, кто признает себя гражданином Украины. Мы должны обеспечить всех здесь всем необходимым для достойной жизни", — отметил Садовый.

По его словам, в такой ситуации не будет аргументов, что на оккупированной территории остаются наши граждане и поэтому надо торговать с врагом.

"И тогда не будет того маразма, который мы сегодня видим, — тех двойных и тройных стандартов. Правда такова, что торговать с врагом — это предательство национальных интересов, и никакие экономические расчеты не стоят и выеденного яйца, когда солдат охраняет транспортные потоки для тех, кто расстреливал из "Градов" его собратьев", — убежден политик.

Говоря о ситуации в Украине, Садовый сказал: "Мы видим воров на высоких должностях, видим слабость власти в отношениях с международными организациями, мы видим политическую коррупцию, мы видим имитацию борьбы с ней, видим тотальное вымывание ресурсов".

Лидер "Самопомочи" считает, что задачей номер один для его партии является "объединение людей". Он отметил, что впереди партию "ждут тяжелые времена, тяжелый труд". Садовый убежден, что не все найдут в себе силы в партии пройти эти времена.

"Я знаю это из своей собственной борьбы — каждый день… я чувствую давление, я чувствую сопротивление, которое увеличивается и растет. Но я иду вперед", — подчеркнул он. При этом политик не уточнил, кто на него оказывает это давление.

Ранее сообщалось, что политическая партия "Объединение "Самопомич" требует от Верховной Рады, президента Украины и правительства принятия закона о временно оккупированных территориях. Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье на XI съезде партии в Киеве. В ней отмечается, что такой закон "должен гарантировать прекращение торговли с оккупированными территориями и защиту профессионального достоинства украинских военных". Также отмечается необходимость принятия закона о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе по партийным спискам.