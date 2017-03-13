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    "Самопомич" требует принять закон о временно оккупированных территориях

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (736)

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    Согласно резолюции, принятой в воскресенье на XI съезде партии "Самопомич", закон Украины должен гарантировать прекращение торговли с оккупированными территориями и защиту профессионального достоинства украинских военных.
    Съезд партии Самопомич в Киеве
    Объединение "Самопомич"

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина.  Политическая партия "Объединение "Самопомич" требует от Верховной Рады, президента Украины и правительства принятия закона о временно оккупированных территориях. Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье на XI съезде партии в Киеве.

    Мэр Львова, председатель партии Самопомич Андрей Садовый в Киеве
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Новинский, "Самопомич" и мусор Садового

    В ней отмечается, что такой закон "должен гарантировать прекращение торговли с оккупированными территориями и защиту профессионального достоинства украинских военных". Также отмечается необходимость принятия закона о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе по партийным спискам.

    Кроме того "Самопомич" требует принятия закона "Об Антикоррупционном суде Украины".

    В воскресенье, 12 марта, в Киеве прошел XI съезд политической партии "Объединение "Самопомич". В работе съезда приняли участие 282 делегата. На съезде присутствовали заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и депутаты этой фракции.  

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