"Самопомич" требует принять закон о временно оккупированных территориях

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Политическая партия "Объединение "Самопомич" требует от Верховной Рады, президента Украины и правительства принятия закона о временно оккупированных территориях. Об этом говорится в резолюции, принятой в воскресенье на XI съезде партии в Киеве.

В ней отмечается, что такой закон "должен гарантировать прекращение торговли с оккупированными территориями и защиту профессионального достоинства украинских военных". Также отмечается необходимость принятия закона о выборах в Верховную Раду на пропорциональной основе по партийным спискам.

Кроме того "Самопомич" требует принятия закона "Об Антикоррупционном суде Украины".

В воскресенье, 12 марта, в Киеве прошел XI съезд политической партии "Объединение "Самопомич". В работе съезда приняли участие 282 делегата. На съезде присутствовали заместитель председателя ВРУ Оксана Сыроид, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк и депутаты этой фракции.