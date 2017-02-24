То, что "Самопомич" включилась в блокаду, только ослабило ее - политолог

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Депутаты фракции "Самопомич" отправляются на восток чтобы присоединиться к участникам блокады на линии разграничения в зоне АТО. Об этом объявил с парламентской трибуны в четверг лидер фракции Олег Березюк.

Депутатское усиление блокады прокомментировал политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"На самом деле, то, что "Самопомич" взяла в окраску своей партии эту блокаду, это лишь ослабило саму же блокаду и ее главный месседж — это борьба с контрабандой. То, что "Самопомич" сюда включилась, это уже показало, что это больше идет политическая игра, чем на самом деле борьба против блокады или решение реально существующей проблемы торговли с неподконтрольными территориями", — отметил эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.