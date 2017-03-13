Получен режим тишины для восстановления ЛЭП под Авдеевкой - Жебривский

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о получении гарантий прекращения огня для восстановления поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) возле Авдеевки Донецкой области.

"Получен режим тишины для восстановления ЛЭП возле Авдеевки. С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГСЧС, а также представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готова в любую минуту выйти (…) на восстановление ЛЭП", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Глава ОВГА добавил, что со стороны ополченцев должна выйти ремонтная группа в таком же составе.

В минувшую субботу Жебривский сообщил, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела.

В понедельник утром пресс-служба ГСЧС уточнила, что электроснабжение Авдеевки не восстановлено.