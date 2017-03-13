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    Общество

    В Авдеевке появился свет - Жебривский

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    (обновлено: )14
    В ходе ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля, которые будут ликвидированы во вторник при соблюдении режима тишины.
    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский заявил, что в Авдеевке восстановлено энергоснабжение.

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    "Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП", — написал он на своей странице в Facebook.

    При этом глава ОВГА добавил, что в ходе ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля, которые будут ликвидированы во вторник при соблюдении режима тишины.

    Жебривский также сообщил, что ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.

    В минувшую субботу Жебривский сообщил, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела. Таким образом населенный пункт был без энергоснабжения в течение трех дней.

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