В Авдеевке появился свет - Жебривский

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский заявил, что в Авдеевке восстановлено энергоснабжение.

"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП", — написал он на своей странице в Facebook.

При этом глава ОВГА добавил, что в ходе ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля, которые будут ликвидированы во вторник при соблюдении режима тишины.

Жебривский также сообщил, что ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.

В минувшую субботу Жебривский сообщил, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела. Таким образом населенный пункт был без энергоснабжения в течение трех дней.