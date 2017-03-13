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    Авдеевка остается без света - ГСЧС

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (802)

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    Согласно данным ГСЧС, теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Также создан запас воды в городском резервуаре.
    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Электроснабжение Авдеевки по состоянию на утро понедельника не восстановлено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    В Авдеевке обстреляли жилой сектор
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    В АТО Авдеевка без света, под Мариуполем обстрел

    Напомним, 11 марта глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества в результате повреждения линии электроснабжения после обстрела.

    "По состоянию на 7 ч. 13 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении.

    Также создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс м3. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от шести генераторов ГСЧС.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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