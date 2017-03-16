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    Жебривский: ЛЭП в районе Авдеевки восстановлена

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (339)

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    По словам Жебривского, Донецкую фильтровальную станцию подключат к электроснабжению в пятницу, запас воды в городских резервуарах на сегодня есть.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Украины Павел Жебривский заявил, что поврежденная линия электропередачи в районе подконтрольной украинским силовикам Авдеевки восстановлена. По его словам, возобновить подачу электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию планируют в пятницу.

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    "Линия электропередачи возле Авдеевки восстановлена. В течение часа электроэнергия будет подана на город и на коксохим. Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером по графику подадим воду жителям города", — написал Жубривский в Facebook.

    Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что во вторник в результате обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, в результате прекращено электроснабжение Авдеевки, а также коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

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