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    ГСЧС: электроснабжения в Авдеевке нет

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    По данным ГСЧС, теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
    Аварийные работы для восстановления электроснабжения в Авдеевке
    Facebook Генеральный штаб ВСУ

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Централизованное электроснабжение в Авдеевке Донецкой области в четверг отсутствует, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 07.00 16 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метра.

    Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что во вторник в результате обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

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