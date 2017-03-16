ГСЧС: электроснабжения в Авдеевке нет

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Централизованное электроснабжение в Авдеевке Донецкой области в четверг отсутствует, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 16 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метра.

Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что во вторник в результате обстрелов произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи 110 кВ, в результате чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.