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    Общество

    Донецкая фильтровальная станция возобновила подачу воды в Авдеевку

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    В МЧС ДНР сообщили о начале разминирования прилегающей к фильтровальной станции территории. Накануне была восстановлена поврежденная от обстрелов ЛЭП у Авдеевки, и в городе снова появился свет.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция возобновила подачу воды в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку в Донецкой области после того, как было восстановлено электроснабжение, сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

    Представитель силового ведомства ДНР ранее заявил, что специалисты планируют в пятницу возобновить работу Донецкой фильтровальной станции. В МЧС ДНР сообщили о начале разминирования прилегающей к фильтровальной станции территории. Накануне была восстановлена поврежденная от обстрелов ЛЭП у Авдеевки, и в городе снова появился свет.

    "Авдеевка. В 13.50 Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в город", — написал Зубко на своей странице в Twitter.

    Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

     

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