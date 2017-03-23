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    Украинский военный погиб при обстреле опорного пункта близ Авдеевки

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    По данным пресс-центра антитеррористической операции в Донбассе, ополченцы ведут обстрел позиций Вооруженных сил Украины по всей линии разграничения.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщил в среду пресс-центр антитеррористической операции в Донбассе. 

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    "В течение дня на данном направлении противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и минометы калибра 82-мм", — говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

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    Силовики заявляют, что ополченцы ведут обстрел позиций ВСУ по всей линии разграничения.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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