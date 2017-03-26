Штаб АТО: трое бойцов ВСУ погибли в Авдеевке

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В результате минометного обстрела позиций ВСУ возле Авдеевки смертельные ранения получили трое военнослужащих, сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта неподалеку Авдеевки, погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении.

Обстрел украинских позиций на данном направлении велся из минометов калибра 120-мм.

"В течение дня на различных направлениях по позициям наших войск и жилых кварталам населенных пунктов, противник применял артиллерию калибра 152-мм и 122-мм, 122-мм переносной реактивный комплекс "Град-П", минометы калибра 120-мм и 82-мм", — сообщили в штабе АТО.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.