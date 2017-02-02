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    В Авдеевке повреждены шесть домов после ночного обстрела - полиция

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (480)

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    В результате ночного обстрела в Авдеевке повреждены шесть домов, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Донецкой области. По данным правоохранителей, сейчас в городе - тишина.
    Поврежденное здание после обстрела в Авдеевке
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Шесть домов повреждены в Авдеевке в результате ночного обстрела, информации о пострадавших нет, сейчас в городе установилась тишина, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

    "Утром, в 03.40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. В настоящее время известно, что в результате обстрела разрушено шесть домов… Сейчас в городе — тишина", — говорится в сообщении.

    ГУ НП в Донецкой области
    Поврежденное здание после обстрела в Авдеевке

    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Константин Реуцкий в Facebook
    Авдеевка. Жизнь под огнем
    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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