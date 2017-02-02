В Авдеевке повреждены шесть домов после ночного обстрела - полиция

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Шесть домов повреждены в Авдеевке в результате ночного обстрела, информации о пострадавших нет, сейчас в городе установилась тишина, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Утром, в 03.40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. В настоящее время известно, что в результате обстрела разрушено шесть домов… Сейчас в городе — тишина", — говорится в сообщении.

ГУ НП в Донецкой области Поврежденное здание после обстрела в Авдеевке

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Авдеевка сегодня: жизнь в ледяном и огненном аду

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.