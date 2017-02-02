Никаких "адских обстрелов" в Авдеевке нет - брат Найема

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Брат народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема, командир взвода 122-го батальона 81-й десантно-штурмовой бригады Маси Найем посетил Авдеевку в Донецкой области, пострадавшую в результате обстрелов. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Друзья, может мы в каких-то разных Авдеевках? Волонтеры говорят, что тут уже все сожгли, канал 112 встревожено говорит о потребности теплой одежды и продуктов. За сутки в Авдеевке я не увидел и не услышал адских обстрелов, тем более таких, после которых среди ночи горят дома. Да, обстрелы есть и есть из "Градов", но 95% города живет обычной жизнью. Еда есть. Ее много. Она есть в магазинах и в тоннах привезенного волонтерами", — написал Найем.

Он отметил, что у местных жителей также достаточно теплых вещей.

"Люди не мерзнут аж так, чтоб тут костры разжигать у домов. Людям могут быть нужны мощные генераторы — они еще нужны, пока нет света. Сложнее всего военным. Да, им нужна помощь теплыми и качественными вещами", — резюмировал брат нардепа.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.