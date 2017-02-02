В результате вечернего обстрела Донецка пострадали два человека - ДНР

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате вечернего обстрела в Донецке, сообщили в четверг РИА Новости в районной администрации, которая подконтрольна ДНР.

"Вчера вечером в результате обстрела были ранены два человека по улице Чапаева", — сказал представитель администрации.

По его словам, ночью обстрелов района не было, они возобновились утром. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.