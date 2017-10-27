Реформа медицины: людоеды действуют человечнее

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

В 2010 году я ехал в командировку в Днепропетровск. Проснулся утром – один глаз ничего не видит. Оказалось, что на виске появился жуткий фурункул. Я поехал в ближайшую больницу – мне оказали помощь. Я хотел дать 20 гривен в качестве благодарности – врач их не принял.

В 2013 году мы с беременной женой приехали в киевскую больницу. Вставать на учет. У жены был российский паспорт и не было даже вида на жительство. Нас приняли сразу же. Надо было внести 20 гривен в качестве благотворительности. За 8 месяцев после этого с нас не потребовали ни копейки.

Я не хочу сказать, что медицина времен Януковича была идеальной. Нет. Достаточно вспомнить, что онкобольные собирали деньги на лечение по смс. Но, определенно, похоронную кампанию это совсем не напоминало.

Теперь все изменилось. После реформы образования власти крепко взялись за реформу медицины. Теперь осталось только выбирать доски для гроба.

240 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие новой реформы медицины. И хорошо бы выбить имена этих "благодетелей" на специальных досках позора – потомкам на память. Потому что иначе как бесчеловечной и людоедской новую реформу медицины не назовешь, и рядом чернеет убийственное – "геноцид".

Суть реформы – в отмене бесплатной медицины. Видимо, это наследие советского прошлого, а его в нынешней Украине не любят, а потому режут, отменяют, взрывают, уничтожают. И неважно, полезное оно, это наследие, или нет. Скоро – вот увидите! – и до брусчатки на Владимирской горке доберутся.

Благодаря новой реформе бесплатной станет только неотложная, первичная медицинская и паллиативная помощь. То есть педиатр или терапевт вас еще посетят, но дальше начнутся поборы. А желание этих врачей лечить пациентов, поддерживаемое мизерными зарплатами, давно известно – мало уже скандалов было?

Дальше – второй вид медицинских услуг. Согласно новой реформе, их пациент будет оплачивать частично, остальное даст (ха-ха!) государство. При этом есть так называемый гарантированный пакет, который украинец еще может получить бесплатно, но вот что конкретно входит в данный пакет – пока неизвестно. Зато уже точно известно, что удалить аппендицит или принять роды – только за деньги. И пациенту окажут помощь не сразу, а когда придут средства.

Наконец, третий вид услуг, их должен оплачивать сам пациент – это специализированная медицина: кардиология, травматология, нейрохирургия и т.д. То, что напрямую угрожает жизни и стоит больших денег. Или лежи с инфарктом и тихонечко сам умирай.

В общем, хотели в Европу? Получите – распишитесь, как говаривал Маслаченко. Только Европа эта какая-то неправильная: улица с односторонним движением –все блага за деньги, как в Германии, а вот доходы – ближе к габонским. Пускай немец поживет на пенсию в 60 долларов или на зарплату в 130. Может, тогда и сам запоет "ще не вмерла".

Помните, Гитлер любил повторять, что украинцев слишком много, а после другой реформатор добавил: хватит и 15 миллионов? Так вот, действительно, украинского населения стало слишком много – олигархам на земле неньки тесно. И надо бы ряды украинцев подсократить.

И прежде всего – среди пенсионеров. Ведь в Украине так любят говорить, что пожилые люди в светлом европейском пути ничего не понимают, а, значит, надо лишить их права голосовать. Что ж, наверно, проще в принципе уничтожить пенсионеров. Ведь ясно, что реформа медицины для них в буквальном смысле убийственна. Старушка с пенсией в 1000 гривен (1500 из них – на коммуналку) наверняка не сможет оплатить кардиологические услуги, а зимой ей вообще лучше не выходить из дому – вдруг в травматологию попадет, а один ушиб голени стоит 70 тысяч гривен.

Людоеды и те ведут себя человечнее украинских депутатов. Первые хотя бы сначала убивают человека, а после съедают. В Украине же решили съедать человека заживо, постепенно. Садисты любят растягивать удовольствие.

У людоедов есть и свои адвокаты – вроде экспертов, что разъясняют населению суть медицинской реформы. Вот, например, комментарий: "Если кто-то сейчас, например, получает бесплатный инсулин и еще какую-то сумму доплачивает, то чтобы получить инсулин более качественный, вы сможете заплатить". "Сможете…" А если нет? Или вот пишет Дмитрий Боярчук: "Человек сможет самостоятельно выбрать, в каком медицинском учреждении и с каким конкретно врачом он будет получать медицинское обслуживание. Этот гарантированный список медицинских услуг будет зависеть от ресурсов, которые есть в наличии здесь и сейчас. Все понимают, что никто не может прыгнуть выше головы». Похоже, на совет пенсионеру, как лучше выбирать автомобиль в салоне "Бентли". Ну, чтоб не прыгнуть выше головы.

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Людоеды от украинской власти после принятия медицинской реформы ввели и своих опричников: новый орган исполнительной власти – Национальную службу здоровья. Теперь она будет собирать оплату за медицинские услуги и контролировать расход медицинских средств. На их упорство в первом можно рассчитывать, а вот на порядочность – вряд ли. Ведь орган это не простой, а привилегированный: только в 2017 году туда отправят 70 миллиардов гривен, и контролировать их будут "свои люди".

Порядочные люди в Украине уже выступили с яростной критикой медицинской реформы. Например, Ольга Богомолец. Она прямо заявила, что реформа – удар, как минимум, по 10 миллионам человек, прежде всего в сельских областях. Но и в городе не каждый человек, если у него фамилия не Кличко или Найем, сможет позволить себе жить. Богомолец опубликовала прайс на новые медицинские услуги: лечение острого панкреатита – 72 000 гривен, аортно-каронарное шунтирование – 189 098, цирроз печени – 111 044, удаление камня в желчном пузыре –51 000. Теперь вы поняли, что слова о выборе досок для гроба – не желчный сарказм, а вполне конкретное руководство к действию?

Ни медики, ни пациенты от новой реформы не выигрывают – она убийственна для них. Выигрывают лишь приближенные к власти, которым теперь будет легче контролировать финансовые потоки – или, говоря просто, воровать. И это в условиях, когда 80% украинцев живут за чертой бедности – так свой народ еще никто не презирал!

Украинские политики уже успели "прохрюкать", что в условиях войны страна должна реформироваться, но все эти разговоры о войне – удивительная по своему масштабу и лицемерию ширма, зияющая дырами, из которых разит предательством и геноцидом. Да, в Донбассе идет война, но главная война идет по всей Украине. В народных республиках убивают тысячи людей, а в стране – миллионы. Убивают лицемерно и подло. Если ты такой невезучий, что у тебя болит сердце или там печень – сходи к памятнику Бандере или Петлюре, помолись и подними морально-боевой дух.

Повторю: помимо небывалой алчности есть в реформе и более жуткая, бесчеловечная цель – сократить население Украины, а тех, кто выжил, зажать в такие тиски нищеты и рабства, чтобы они и думать не могли о том, как выйти на улицы – все их мысли будут заняты болезнями своими и близких и поисками пропитания.

Утрирую? К сожалению, нет. Уже через год мы увидим не просто тотальное обнищание Украины, а сокращение ее населения на несколько миллионов человек. Люди умрут на войне, которую объявило им собственное государство.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)