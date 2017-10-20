Медик: закон о финансировании медуслуг работать не будет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В четверг, 19 октября, Верховная Рада дала старт медицинской реформе и приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

По утверждению правительства и Министерства здравоохранения теперь медицина станет доступной и действительно бесплатной, поскольку значительную часть расходов на медицинское обслуживание граждан возьмет на себя государство.

Народный депутат Ирина Сысоенко рассказала, что в законопроекте больше нет соцплаты за полученные медицинские услуги. "То есть за весь список медицинских услуг, за весь объем медицинской помощи должно полностью платить государство", — сообщила депутат.

Однако глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко") назвала "началом геноцида" голосования ВР за медреформу. Так считает и часть врачебного сообщества.

Почему именно такое восприятие правительственной медреформы, в эфире радиостанции Голос столицы пояснил врач-нейрохирург Андрей Гук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ольга Богомолець вважає, що Верховна Рада дала старт для фізичного знищення мільйонів соціально незахищених людей, оскільки велика частина українців буде позбавлена доступу до високоспеціалізованої повноцінної медичної допомоги. Чи є реальна небезпека цього?

— Це правда, тому що прийнятий закон не передбачає будь-якого поліпшення надання стаціонарної допомоги в тій редакції і з тими поправками, які він прийнятий. Завдання було будь-що його прийняти, то мова йде взагалі, і це підтвердить вам будь-хто з МОЗ, мова йде тільки про певну реорганізацію первинної допомоги.

Але це ж перший етап реформи?

— Давайте побачимо, як він пройде. У нас же є приклади інших реформ. Поліцейська починалась ніби нічого, чим вона завершилась, і пенсійна ось-ось почалась. Давайте побачимо. Ще раз кажу: все пізнається тоді, коли воно починає працювати. На жаль, поки що механізмів, за якими міг би цей закон працювати, я не бачу з двох причин. Перше: він не профінансований, тому що те, що нам сказано 5% від ВВП, 250% від посадового окладу… Давайте подивимось проект бюджету виноситься на наступний тиждень і там таких цифр немає. 180 мільярдів гривень, які треба на виконання цього закону обрахованих, їх в бюджеті немає наступного року. В мене питання: як тоді виконувати ці всі соціальні державні гарантії? Тобто перше питання — фінанси.

А друге питання — це те, що Кабмін буде визначати обсяг гарантованого, тобто перелік того, що буде входити в так званий пакет. А тепер скажіть, будь ласка, екстрена медична допомога, якщо сталась якась травма, це екстрена? Так. Привезли в лікарню. А якщо треба зробити певну реконструктивну операцію, наприклад, в нейрохірургії — це сотні тисяч гривень коштує. Це екстрена все-таки продовжується допомога, тому що людина травмувалась, їй треба вийти, як вона була до травми на двох ногах, так і вийти на двох ногах. Так от, реабілітація цього — це екстрена входить вона в цю допомогу чи не входить? Теж незрозуміло, тобто дуже багато знаків питань стоїть, і я розумію, що треба, щоб ми аби кудись шли, знаєте, одне з таких завдань, бо неважливо, куди йти, головне, не стояти на місці і кудись йти. Добре, зробили крок. Я боюсь, щоб після цього не було, щоб, дійсно, якщо люди могли прийти в державний заклад і заплатити гроші в касу, не в касу, в будь-який спосіб, але отримати медичну допомогу, так, це неправильно кешем ходити з фінансами в кишені або в конвертах, це нікого не влаштовує. Але якщо тепер в нього таких прав не буде, а по закону не можна тепер, тепер держава все фінансує, хочете платити, йдіть в приватні заклади охорони здоров'я, в приватних закладах ні-ні, платити більше не можна.

Що буде з відомчими медичними закладами?

— Це питання до новоствореної Національної служби здоров'я. Тепер всі кошти на надання медичної допомоги будуть в цій структурі? і вона буде вирішувати, що буде, а що не буде з відомчими закладами. Я не знаю, що з ними буде. Тепер питання — в нас створюється новий центральний орган виконавчої влади.

Перші кроки в його створенні вже здійснені?

— Це робиться дуже швидко. Справа в тому, що є певні процедури, які мають пройти закон, він має бути підписаний — почнемо з технічних моментів, ніхто, ні з експертів, я думаю, ні з МОЗ, ні з комітету ВР остаточної версії закону не бачив, немає його, і на сайті висить ще старий проект закону, який голосувався. Остаточної версії немає. Чекаємо, це раз. Друге — він підписується головою ВР і підписується президентом. Це процедури, які треба пройти, і це все до кінця місяця буде проходити, а потім треба приймати відповідні постанови Кабміну України, які будуть регламентовані у виконання цього закону.

Зараз лікарі первинної ланки отримують свою зарплату незалежно від кількості пацієнтів та пролікованих випадків. За законопроектом, держава почне персоналізовані виплати. Це значить, що лікаря потрібно буде обрати та зареєструватися у нього. За кожну зареєстровану людину лікар отримуватиме трохи більше 210 гривень щорічно.

— Ні. Вже 370 гривень.

Як ви прокоментуєте такий підхід?

— У разі оплати оренди і роботи медсестри його платня може досягати, каже МОЗ, до 30-35 тисяч гривень, це дуже добре, але чи воно так буде, ми побачимо. Це реалістично, тому що таку зарплату отримують в приватних клініках.

Дві тисячі пацієнтів — це багато чи мало?

— Це багато, це дуже багато, тому що в наших європейських сусідів є норматив і 1500, і 1200 пацієнтів. Дві тисячі пацієнтів — це досить достатнє навантаження, по-перше. По-друге, в мене питання — а якщо в лікаря не буде дві тисячі пацієнтів, що тоді? Як він тоді буде працювати? Зрозумійте, хороший чи поганий закон — ми побачимо, знову ж таки, повернусь до того, що остаточної версії закону ще ніхто не бачив, а якщо буде остаточна версія закону, я точно знаю, що буде звернення нардепів на предмет конституційності цього закону, нічого дивного в цьому немає, у нас фактично дуже багато законів зараз направляються в Конституційний суд для того, щоб не було порушення Основного закону. А тоді два варіанти — якщо є порушення Основного закону України, значить, вносити відповідні зміни або досягати змін до Конституції, от і все.

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Напомним, нынешний Минздрав силен разве что в пиаре, поэтому даже информация о том, что роды могут стать платными, появилась как пиар-технология, считает эксперт Константин Надутый.