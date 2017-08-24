наверх
24.08.201718:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Корнейчук о главных атрибутах независимости и "ястребе" Порошенко

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (80)

    (обновлено: )38580
    Петр Порошенко на выборах 2019 года собирается играть роль антироссийского "ястреба", попытается победить на страхе людей. А значит, ему ни в каком случае нельзя допустить мира на Донбассе, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украина отмечает 26-ю годовщину Независимости в условиях кризиса, нестабильности и продолжающегося локального конфликта на востоке страны. 

    Символично, что именно в контексте торжеств в честь Дня Независимости состоялся визит в Украину главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Приехал и специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Собственно, именно эти две фигуры и можно считать основными атрибутами украинской независимости, саркастически отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. 

    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Парад Независимости. Против "агрессоров РФ" и… киевлян

    "Считаю, что главным атрибутом нашей независимости должны стать глава Минобороны США Мэттис и спецпредставитель Госдепа Волкер, стоящие с двух сторон от (президента Украины – Ред.) Порошенко во время военного парада в Киеве.

    Можно рядом для массовки десяток шахтеров из Пенсильвании в касках поставить. Из тех, которые за нашу независимость боролись в 91-м", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    "Открытый вызов Трампу"

    По мнению аналитика, содержание выступления Петра Порошенко на торжествах по случаю Дня Независимости свидетельствует о том, что президент постарается не допустить мирного урегулирования на востоке Украины – исходя из соображений грядущих выборов. 

    "Красной нитью проходит одна мысль: если при власти не будет Порошенко — то Путин нападет и всех нас уничтожит. И только "Батько Петро" нас спасет.

    Это и есть основная стратегия Порошенко на выборах-2019. Он — антироссийский "ястреб", пытающийся победить на страхе людей.

    А значит — ему ни в каком случае нельзя допустить мир на Донбассе и начало реинтеграции региона в Украину", — отметил Корнейчук. 

    Эксперт отметил, что "по сути, Порошенко бросает открытый вызов Трампу и его "Большой сделке" с Путиным".

    "Ждем реакцию Вашингтона…", — добавил Корнейчук. 

    Отметим, что в ходе визита состоялась встреча Мэттиса и Порошенко. На совместном брифинге президент Украины сообщил, что во время встречи они обменялись мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе. 

    Смотрите также: Независимой Украине 26 лет: цифры и факты

    По словам Порошенко, речь идет о возможно развёртывании миротворческого контингента ООН с мандатом Совета Безопасности ООН на неподконтрольных Киеву территориях. 

    Ранее президент Украины заявлял, что возлагает большие надежды на успешность переговоров с главой Пентагона в ходе его визита в Киев и рассчитывает, что эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны.

    Независимость без национальной идеи

    Аналитик также отметил: анализируя 26 лет украинской независимости и события куда более давней истории, он пришёл к выводу: хотя много говорят о необходимости национальной идеи для Украины, дать её украинцам… невозможно.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: когда независимость, никто не ищет себе новых хозяев

    "…Украинцам невозможно дать национальную идею. В этом особенность нашей ментальности "хата з краю", — считает Корнейчук.

    По его словам, украинцам "можно пытаться навязать идеи Великой России (при царях), братства народов (при коммунистах), великой независимости, пути в Европу, великой миссии борьбы с Путиным".

    "Но наш народ все равно только имитирует принятие этих идей. Желательно — за деньги. А на самом деле, кроме "свой хаты" и чем ее наполнить, ничего больше не волнует", - констатировал политолог.

    Напомним, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2017 года, то за независимость проголосовали бы 70% граждан. 

    Против независимости Украины проголосовали бы 8% опрошенных украинцев, а 22% — не определились или не принимали бы участия в референдуме.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Во время праздничного концерта в Умани пострадали шестеро детей
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Степан Полторак и Джеймс Мэттис
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО