Корнейчук о главных атрибутах независимости и "ястребе" Порошенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина отмечает 26-ю годовщину Независимости в условиях кризиса, нестабильности и продолжающегося локального конфликта на востоке страны.

Символично, что именно в контексте торжеств в честь Дня Независимости состоялся визит в Украину главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Приехал и специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Собственно, именно эти две фигуры и можно считать основными атрибутами украинской независимости, саркастически отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Считаю, что главным атрибутом нашей независимости должны стать глава Минобороны США Мэттис и спецпредставитель Госдепа Волкер, стоящие с двух сторон от (президента Украины – Ред.) Порошенко во время военного парада в Киеве.

Можно рядом для массовки десяток шахтеров из Пенсильвании в касках поставить. Из тех, которые за нашу независимость боролись в 91-м", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

"Открытый вызов Трампу"

По мнению аналитика, содержание выступления Петра Порошенко на торжествах по случаю Дня Независимости свидетельствует о том, что президент постарается не допустить мирного урегулирования на востоке Украины – исходя из соображений грядущих выборов.

"Красной нитью проходит одна мысль: если при власти не будет Порошенко — то Путин нападет и всех нас уничтожит. И только "Батько Петро" нас спасет.

Это и есть основная стратегия Порошенко на выборах-2019. Он — антироссийский "ястреб", пытающийся победить на страхе людей.

А значит — ему ни в каком случае нельзя допустить мир на Донбассе и начало реинтеграции региона в Украину", — отметил Корнейчук.

Эксперт отметил, что "по сути, Порошенко бросает открытый вызов Трампу и его "Большой сделке" с Путиным".

"Ждем реакцию Вашингтона…", — добавил Корнейчук.

Отметим, что в ходе визита состоялась встреча Мэттиса и Порошенко. На совместном брифинге президент Украины сообщил, что во время встречи они обменялись мнениями относительно усиления международного присутствия в Донбассе.

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По словам Порошенко, речь идет о возможно развёртывании миротворческого контингента ООН с мандатом Совета Безопасности ООН на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее президент Украины заявлял, что возлагает большие надежды на успешность переговоров с главой Пентагона в ходе его визита в Киев и рассчитывает, что эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны.

Независимость без национальной идеи

Аналитик также отметил: анализируя 26 лет украинской независимости и события куда более давней истории, он пришёл к выводу: хотя много говорят о необходимости национальной идеи для Украины, дать её украинцам… невозможно.

"…Украинцам невозможно дать национальную идею. В этом особенность нашей ментальности "хата з краю", — считает Корнейчук.

По его словам, украинцам "можно пытаться навязать идеи Великой России (при царях), братства народов (при коммунистах), великой независимости, пути в Европу, великой миссии борьбы с Путиным".

"Но наш народ все равно только имитирует принятие этих идей. Желательно — за деньги. А на самом деле, кроме "свой хаты" и чем ее наполнить, ничего больше не волнует", - констатировал политолог.

Напомним, по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2017 года, то за независимость проголосовали бы 70% граждан.

Против независимости Украины проголосовали бы 8% опрошенных украинцев, а 22% — не определились или не принимали бы участия в референдуме.