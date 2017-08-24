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    Политика

    Порошенко: Киев готов "дать жесткий военный отпор" агрессору

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (58)

    (обновлено: )46629
    Президент Петр Порошенко отметил перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, что Украина перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины.
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве. Онлайн-трансляция. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Парад ко Дню Независимости в Киеве

    "Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", — сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов "дать жесткий военный отпор" в случае наступления на свои позиции в Донбассе.

    День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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