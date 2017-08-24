Порошенко: Киев готов "дать жесткий военный отпор" агрессору

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

"Мы исходим из мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма", — сказал Порошенко в четверг перед военным парадом по случаю Дня независимости Украины, отметив при этом, что Киев готов "дать жесткий военный отпор" в случае наступления на свои позиции в Донбассе.

День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.