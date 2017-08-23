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    Фотоленты

    Под дождем и без излишеств. Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (35)

    (обновлено: )20002
    Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев
    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН

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    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев

    Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев, где запланировано его участие в параде по случаю Дня Независимости Украины, следует из трансляции телеканала "112 Украина" из киевского аэропорта Борисполь.

    Ранее Администрация президента Украины Петра Порошенко заявила, что основная рабочая программа главы Пентагона начнется 24 августа и будет приурочена ко Дню Независимости Украины. В рамках поездки у Мэттиса запланированы переговоры с Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком. Также он будет присутствовать на параде по случаю Дня Независимости Украины.

    Порошенко накануне выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

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