Корнейчук о "ракетном" скандале и провокации американских демократов

РИА Новости Украина

В понедельник, 14 августа, издание The New York Times опубликовало статью о якобы поставках ракетных технологий в КНДР из Украины и возможной связи с этим украинского госпредприятия "Южмаш".

После этого в пресс-службе предприятия заявили, что факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделал и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Позже сам автор исследования на страницах издания The New York Times Майкл Эллеман заявил, что журналисты допустили ошибки в его выводах.

Скандал с двигателями для ракет КНДР — очередная провокация американских демократов по срыву "Большой сделки" Трампа-Путина, пишет у себя в Facebook политэксперт Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, задачей издания The New York Times было дать четкий посыл: "Путин поставил в КНДР ракетные двигатели, поэтому ни о каких мирных переговорах с ним у Трампа не может быть и речи".

"На самом деле в американских демократах нет ничего гениального. Даже нормальный "вброс" в СМИ про злобного Путина, который помог взлететь корейским ракетам, сделать не смогли. Какая задача ставилась перед "Нью-Йорк Таймс"? Дать четкий посыл: Путин поставил в КНДР ракетные двигатели, поэтому ни о каких мирных переговорах с ним у Трампа не может быть и речи. То есть — это очередная провокация демократов по срыву "Большой сделки". Но тут, как говорится, не поручай дело идиотам. Нашли какого-то военного эксперта Элхльмана, который как-то не слишком четко сказал, что двигатели поставили из России. Но вроде как они могли быть и из Украины", — считает Корнейчук.

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Однако, отмечает эксперт, демократы подставили сами себя.

"Получилось, что они привели к власти Порошенко, поддерживали в войне с Россией, финансировали деньгами МВФ, а Порошенко втихаря продавал двигатели Корее. Судя по всему, в "Нью-Йорк Таймс" всем ответственным "за вброс" товарищам настучали по голове. А эксперт Элльман, не отработавший толком "заказ", был вынужден написать в твиттере: дескать, его неправильно поняли. И он четко говорил, что это именно Россия поставила свои двигатели в КНДР. А Украина вообще не причем", — пишет Корнейчук.

"Короче, демократы — это сборище фейковых импотентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они проиграли выборы Трампу. И неспособны дискредитировать "Большую сделку". Только себя. Что демократы и подтвердили клоунадой с "украинскими двигателями" в КНДР", — резюмирует политэксперт.

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