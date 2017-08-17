наверх
17.08.201709:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Корнейчук о "ракетном" скандале и провокации американских демократов

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (572)

    (обновлено: )43822
    "Ракетный" скандал - провокация демократов по срыву "Большой сделки". Задачей NY Times было дать посыл: Путин поставил в КНДР ракетные двигатели, поэтому о мирных переговорах с Трампом не может быть речи, считает политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 14 августа, издание The New York Times опубликовало статью о якобы поставках ракетных технологий в КНДР из Украины и возможной связи с этим украинского госпредприятия "Южмаш".

    После этого в пресс-службе предприятия заявили, что факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделал и секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Как Украина поставила мир на грань ядерной войны

    Позже сам автор исследования на страницах издания The New York Times Майкл Эллеман заявил, что журналисты допустили ошибки в его выводах. 

    Скандал с двигателями для ракет КНДР — очередная провокация американских демократов по срыву "Большой сделки" Трампа-Путина, пишет у себя в Facebook политэксперт Дмитрий Корнейчук

    По его мнению, задачей издания The New York Times было дать четкий посыл: "Путин поставил в КНДР ракетные двигатели, поэтому ни о каких мирных переговорах с ним у Трампа не может быть и речи". 

    "На самом деле в американских демократах нет ничего гениального. Даже нормальный "вброс" в СМИ про злобного Путина, который помог взлететь корейским ракетам, сделать не смогли. Какая задача ставилась перед "Нью-Йорк Таймс"? Дать четкий посыл: Путин поставил в КНДР ракетные двигатели, поэтому ни о каких мирных переговорах с ним у Трампа не может быть и речи. То есть — это очередная провокация демократов по срыву "Большой сделки". Но тут, как говорится, не поручай дело идиотам. Нашли какого-то военного эксперта Элхльмана, который как-то не слишком четко сказал, что двигатели поставили из России. Но вроде как они могли быть и из Украины", — считает Корнейчук.

    Читайте также: Украина на пороге испытаний… летального оружия

    Однако, отмечает эксперт, демократы подставили сами себя. 

    "Получилось, что они привели к власти Порошенко, поддерживали в войне с Россией, финансировали деньгами МВФ, а Порошенко втихаря продавал двигатели Корее. Судя по всему, в "Нью-Йорк Таймс" всем ответственным "за вброс" товарищам настучали по голове. А эксперт Элльман, не отработавший толком "заказ", был вынужден написать в твиттере: дескать, его неправильно поняли. И он четко говорил, что это именно Россия поставила свои двигатели в КНДР. А Украина вообще не причем", — пишет Корнейчук.

    "Короче, демократы — это сборище фейковых импотентов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они проиграли выборы Трампу. И неспособны дискредитировать "Большую сделку". Только себя. Что демократы и подтвердили клоунадой с "украинскими двигателями" в КНДР", — резюмирует политэксперт. 

    Смотрите также: Ракетные поставки в КНДР. Комментарий главы Госкосмического агентства

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Ночная стрельба в Днепре
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?