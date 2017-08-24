Корнейчук: когда независимость, никто не ищет себе новых хозяев

РИА Новости Украина

Украина 24 августа отметит 26-годовщину независимости, один из главных государственных праздников. Есть все атрибуты независимого государства — герб, флаг, гимн… Но путь к настоящей независимости Украина еще не прошла, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Настоящая независимость — это долгий процесс трансформации национального сознания, которое Украина еще не прошла.

Мы продолжаем мыслить категориями колоний. И ищем себе новых хозяев. То на Западе, то на Востоке.

Путаем понятия "патриотизм " и "радикальный национализм".

Мы не понимаем, что такое "демократия". Поэтому пытаемся навязать друг другу язык, культурные ценности, исторических героев. Не понимаем, что демократия — это ответственность за политиков, которых выбираем.

Именно наше непонимание, что такое "незавимость", и привело к трагическим событиям в стране с конца 2013 года. Наверное, мы должны все же начать учиться на своих ошибках, чтобы сохранить страну", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

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