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    Интервью

    Корнейчук: когда независимость, никто не ищет себе новых хозяев

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    День Независимости Украины. 26 лет спустя (70)

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    Мы не понимаем, что такое "демократия". Поэтому пытаемся навязать друг другу язык, культурные ценности, исторических героев. Не понимаем, что демократия - это ответственность за политиков, которых выбираем, напомнил Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина 24 августа отметит 26-годовщину независимости, один из главных государственных праздников. Есть все атрибуты независимого государства — герб, флаг, гимн… Но путь к настоящей независимости Украина еще не прошла, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Леонид Кравчук о 26-летней независимости Украины

    "Настоящая независимость — это долгий процесс трансформации национального сознания, которое Украина еще не прошла. 

    Мы продолжаем мыслить категориями колоний. И ищем себе новых хозяев. То на Западе, то на Востоке. 

    Путаем понятия "патриотизм " и "радикальный национализм". 

    Мы не понимаем, что такое "демократия". Поэтому пытаемся навязать друг другу язык, культурные ценности, исторических героев. Не понимаем, что демократия — это ответственность за политиков, которых выбираем. 

    Именно наше непонимание, что такое "незавимость", и привело к трагическим событиям в стране с конца 2013 года. Наверное, мы должны все же начать учиться на своих ошибках, чтобы сохранить страну", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

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