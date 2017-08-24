Парад Независимости. Против "агрессоров РФ" и… киевлян

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

"Все против людей": пожалуй, именно такой девиз лучше всего подошел бы для праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости в Киеве.

Уровень организации торжеств и в прошлые годы оставлял желать лучшего, а в этот раз, наверное, побил все рекорды по части бестолковости. Перекрытые улицы, массовые столпотворения и отсутствие здравого смысла в действиях правоохранителей постепенно становятся визитной карточкой главного праздника украинских патриотов.

Окольными путями

Несмотря на то, что военный парад в Киеве начался на час позже заявленного времени, к торжествам начали готовиться заблаговременно. Уже в восемь часов утра столичные власти закрыли на вход стыковые станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности".

Полный контроль безопасности продемонстрировали и правоохранители, которые взяли в плотное кольцо центр столицы и прилегающие к нему улицы. Хотя вряд ли киевлянам понравилась "забота" полиции. Добираться к пункту назначения многим приходилось окольными путями, а объяснения "копов", как пройти куда нужно, были в стиле "пойди туда, не знаю куда".

Равно как и попытки выяснить, почему, собственно, перекрываются улицы, от которых до Крещатика еще идти и идти.

"Это ради вашей же безопасности", — неуверенно убеждал людей молодой боец Нацгвардии, почему-то назвав территорию вокруг парка Шевченко "режимным объектом".

politeka.net Ситуация на Майдане в Киеве в День Независимости

Заработать и познакомиться

Хотя даже те, кто с трудом все же добирался до центральной улицы Киева, на месте встречали новые неудобства. Например, чтобы, будучи в районе улицы Прорезной, перейти на другую сторону Крещатика, нужно было шагать аж до Бессарабки, переходить через "подземку" и уже потом возвращаться обратно.

Терпеливые киевляне, которые пришли посмотреть на боевую мощь страны, старались не портить себе настроение и покорно отправлялись туда, куда указывал полицейский. Стоит отметить, что несмотря на то, что в этом году власти отказались от демонстрации военной техники, ограничившись лишь маршем разного рода войск, людей на Крещатике собралось немало.

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Девушки в вышиванках, семейные пары с детьми, иностранцы — навскидку поглазеть на парад пришло несколько тысяч человек. Отдельную категорию зевак составляли люди в военной форме — не понятно, где служил вояка и служил ли он вообще, но, надев китель с медалями, он выгодно выделялся в толпе. Да и знакомиться с девушками в статусе "героя" было на порядок легче.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Украинцы празднуют День Независимости

Находились и те, кто пришел просто подзаработать — желто-голубые флажки и стяги в День Независимости продавались по цене, в два раза превышающей обычную.

Снова о России

Явно перестарались организаторы и со звуковым сопровождением торжественного мероприятия. Конечно, патриотическую песню "Армия с народом" наверняка слышали жители близлежащих районов, но тем, кто в этот момент находился на Крещатике, впору было задуматься о берушах. К счастью присутствующих, когда на трибуну Майдана вышел президент Петр Порошенко звук в колонках немного приглушили.

Сам же глава государства словно забыл о том, что в этот день празднуется годовщина независимости. Его торжественный спич по большей части почему-то был посвящен не Украине, а "агрессорам" из Российской Федерации.

"Империя зла", "Те, кто сидит за поребриком", "Кремлевские лаборатории", "Пусть сконают" — в адрес соседей Петр Алексеевич и его спичрайтеры не щадили громких клише. Собравшемуся народу в вышиванках явно нравилось то, на чем делает акценты президент — если обычно появление Порошенко на публике нередко встречают неодобрительным гулом, то сегодня его несколько раз искупали в аплодисментах.

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что когда гарант закончил свою речь, в толпе можно было услышать свист в его адрес.

Две рамки — тысячи людей

На порядок теплее украинцы встречали тех, кто в составе парада, чеканив каждый шаг, маршировал по Крещатику. Причем это касалось не только украинских воинов, но и приглашенных на парад иностранцев. По центральной улице Киева прошли солдаты Великобритании, Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Румынии, Польши, Канады и США. Представителей двух последних стран, несмотря на малочисленность, встречали особенно тепло и долго провожали аплодисментами.

president.gov.ua Парад ко Дню Независимости в Киеве

По окончании же официальной части стало понятно, что неудобства, которые пришлось испытать киевлянам перед началом парада, были только цветочками. Почему-то решив, что две рамки металлоискателей справятся с огромным потоком зрителей, полиция вскоре поплатилась за свою недальновидность. Гигантские пробки, покинуть которые можно было только с большим трудом окончательно испортили впечатление от праздника.

Чтобы выйти из ситуации, правоохранители были вынуждены снять оцепление и выпустить людей на проезжую часть, откуда каждый пошел праздновать Независимость так, как ему заблагорассудится.

Вместе с тем, во второй половине дня недалеко от проведения торжественных мероприятий в центре столицы, у здания Кабмина, произошел взрыв. Согласно информации СМИ, в результате инцидента пострадали два человека.