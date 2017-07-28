Бортник о лишении Саакашвили гражданства: громят "грузинскую команду"

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На Майдане Независимости в Киеве около 200 человек провели вече в поддержку бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства.

Между тем в Администрации президента пояснили, что аннулировали Михаилу Саакашвили украинский паспорт за ложные данные в анкете, которую он заполнял при получении гражданства. Мол, бывший глава Одесской ОГА отметил, что он не находится под следствием в Украине и за ее пределами, однако в Грузии он был заочно арестован.

За последние полгода имеем три случая лишения украинского гражданства известных персон. В конце апреля указом президента были лишены гражданства Украины политический соратник Саакашвили, его экс-советник и бывший депутат Одесского горсовета Саша Боровик, а также нардеп-радикал, который предлагал сдать Крым в аренду России — Андрей Артеменко.

В этих двух случаях причиной лишения украинского паспорта называлось гражданство других стран: Боровик имел немецкий паспорт, а Артеменко — канадский.

Политический подтекст лишения украинского гражданства Михаила Саакашвили в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Що об'єднує Боровика, Артеменко і Саакашвілі, крім факту примусового позбавлення українського громадянства?

— Артеменка — складно сказати, хоча всіх трьох поєднують ті чи інші зв’язки з американським істеблішментом, з адміністрацією, передусім, мабуть, Обами, але, я думаю, що якраз справи Саакашвілі і Боровика поєднані, а справа Артеменка — окрема ситуація.

Ситуація Артеменка пов’язана, дійсно, з його втручанням у компетенцію президента стосовно зовнішніх переговорів, стосовно врегулювання кризи на Донбасі.

А ситуація з Боровиком і Саакашвілі – це, безумовно, боротьба еліт всередині країни за владу, тому що, я думаю, насправді ситуація з Саакашвілі і Боровиком – це лише початок намагання тиснути на грузинську команду, яка пустила глибокі корні і в НАБУ, і в органах влади, і в українській економіці, це намагання розгромити цю команду, яка потенційно є конкурентною і небезпечною для президента, для влади у 2019 році.

Ви вважаєте, що громадянство буде як важіль політичного впливу?

— Це репресивний інструмент стосовно політичних опонентів, в принципі, опонентів, який, на жаль, набув в Україні величезної популярності.

Величезної популярності? Три випадки лише.

— Чотири. Четвертий випадок — бізнесмена Платона, він менш відомий у суспільстві. Причому людину позбавили громадянства, незважаючи на те, що вона отримала це громадянство років десять тому, і на тій підставі, що в архівах МВС не знайшлось його заяви про бажання отримати українське громадянство.

Більше того, я хочу нагадати про погрози, які звучать з боку представників влади про, скажімо так, збільшення відповідальності чи посилення відповідальність за подвійне громадянство.

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Мені здається, що ці погрози можуть стосуватись багатьох нардепів, багатьох очільників економічних наших еліт, багатьох підприємців, дуже популярно серед еліт було мати подвійне громадянство. Це в такий спосіб приборкання опонентів, боротьби з ними, це спосіб контролю за частиною політичних та економічних наших еліт.

Напомним, лишение политиков украинского гражданства политтехнолог Олег Постернак считает "гибридными репрессиями", ведь, если ранее потенциальных оппозиционеров арестовывали, то при нынешней власти принуждают покинуть территорию Украины.