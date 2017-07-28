Человек из ниоткуда: украинская история Михаила Саакашвили

РИА Новости Украина

В среду, 26 июля, произошло событие, которое может окончательно поставить крест на политической карьере экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства. Теперь у Саакашвили нет гражданства ни одной страны, так как ранее он был лишен и грузинского.

РИА Новости приводит историю украинской карьеры Михаила Саакашвили, которая постепенно привела его к нынешнему статусу человека из ниоткуда.

Президент на экспорт

Саакашвили покинул Грузию после того, как проиграл выборы в 2013 году. Он уехал из страны в день инаугурации нового президента. С тех пор правоохранительные органы Грузии разыскивают бывшего президента по нескольким обвинениям, в том числе – о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды.

Свою новую зарубежную карьеру Саакашвили начал в США, где читал лекции в Школе права и дипломатии имени Флетчера при частном Университете Тафтса. Ходили слухи, что через некоторое время руководство университета расторгло с бывшим грузинским президентом контракт, а США отказали ему в предоставлении рабочей визы, однако официально они подтверждены не были.

Так или иначе задерживаться в Соединенных Штатах надолго Саакашвили не стал и скоро "всплыл" на Украине. Он принимал участие в Евромайдане, который привел к смене власти в Украине в начале 2014 года, активно выступал с поддержкой нового курса Киева. В феврале 2015 года Порошенко назначил его своим внештатным помощником и председателем консультативного международного совета реформ при президенте Украины. Бывшему грузинскому лидеру также было предоставлено украинское гражданство.

Из Тбилиси рекомендовали Киеву не иметь с Саакашвили дел, и лишили летом 2015 года экс-президента грузинского гражданства.

"Я советую руководству Украины меньше прислушиваться к советам Саакашвили, учесть его радикальный характер, то, до какой катастрофы он довел в свое время Грузию", — говорил тогдашний грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Врагу не пожелаешь такого реформатора, как Саакашвили, который проводил все реформы ради галочки и к тому же незаконными методами", — отмечал политолог Петре Мамрадзе, по словам которого, "Саакашвили коррупцию не уничтожал, а приватизировал".

В Киеве, однако, к этому не прислушались и карьера Саакашвили в Украине шла в гору. В мае 2015 года Порошенко назначил бывшего грузинского президента губернатором Одесской области. Это решение вызвало немало вопросов как в самой Украине, так и за ее пределами.

Президент России Владимир Путин, например, назвал назначение Саакашвили в Одессу "плевком в лицо украинскому народу". У Порошенко, однако, было на этот счет другое мнение. Он утверждал, что огромный управленческий и реформаторский опыт позволит Саакашвили без труда навести порядок в области и сделать ее образцом для подражания.

За всю Одессу

Первым делом на должности губернатора Саакашвили принялся ходить в народ. Он ездил в трамваях и троллейбусах, спрашивал у горожан о проблемах, уверял в скорых решениях. Одесситы в основном жаловались новому губернатору на коррумпированность чиновников и правоохранительных органов.

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Первые увольнения не заставили себя ждать: уже через неделю после назначения Саакашвили с его подачи были уволены пять из двадцати семи глав районных администраций Одесской области. Немногим позже он уволил два десятка чиновников из своей администрации, сократив два управления.

Затем Саакашвили принялся наводить порядок в силовом блоке. С его подачи начальником областной милиции стал его земляк, экс-заместитель главы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе. Саакашвили провел встречу с прокурорами области, на которой заверял, что с его назначением в регионе не будут работать старые коррумпированные схемы.

"Я не собираюсь терпеть здесь беспредел… С этого момента не надо мне ничего объяснять, это я все проходил, милый вы мой, проходил много раз. Видел я таких прокуроров, и видел я их потом в тюрьме, кстати", — грозил он.

Однако этим совещанием налаживание работы в прокурорском корпусе закончились.

В целом, обещаний было много, но они так и остались только словами. Саакашвили, например, обещал революционно новую и прозрачную работу таможни. Концепция новой системы электронной таможни заключалась в устранении субъективного фактора и предусматривала легализацию услуг, за которые ранее платили взятки. Однако этот проект так и не был реализован.

Анонсировал он и реконструкцию международной дороги Одесса — Рени (у румынской границы) и представил проект. Саакашвили даже обещал перенести свой рабочий кабинет в палатку на трассу и оставаться там "пока не будет обеспечено 100% финансирование фронта работ". Дальше косметического ремонта и заделывания ям дело не пошло.

Окруженный журналистами и десятками телекамер Саакашвили совершал ряд показательных рейдов на закрытые одесские пляжи. Он сносил заграждения, в том числе на бульдозере, и открывал пляжи для отдыхающих. Но в большинстве случаев в течение нескольких недель ограждения появлялись вновь, а к ним добавлялись охранники с собаками.

И против всех

Одессой амбиции Саакашвили не ограничивались. Он активно вмешивался во многие вопросы украинской политики даже по вопросам, далеко выходящим за пределы его полномочий, публично конфликтовал с чиновниками разных рангов. Неудивительно, что Саакашвили быстро рассорился с целым рядом политиков и предпринимателей в Украине.

Наиболее громким стал его конфликт с бывшим тогда премьером Арсением Яценюком и главой МВД Арсеном Аваковым. Саакашвили утверждал, что Яценюк, в частности, мешает борьбе с коррупцией, очищению политического класса в стране, что украинцы утратили доверие к главе правительства и кабинету министров в целом.

Marginalia/Youtube (скриншот) Саакашвили и Аваков на заседании Нацсовета реформ

Дошло до того, что на одном из заседаний Национального совета реформ Саакашвили заявил, что в Украине происходит грабеж госпредприятий, и обвинил Авакова в непрозрачном финансировании вооруженных формирований в Украине и коррупции в возглавляемом им ведомстве. Глава украинского МВД в ответ обвинил Саакашвили в коррупции и воровстве, а затем и вовсе бросил в него стакан с водой. Правда, не попал. Добавил масла в огонь Яценюк, также присутствовавший на заседании. Он назвал одесского губернатора гастролером и посоветовал "убраться из страны".

Начало падения

Постепенно Саакашвили начал критиковать и своего главного покровителя – Порошенко. Это, видимо, стало последней каплей. Было ясно, что надолго в кресле одесского губернатора бывший грузинский президент не задержится.

И Саакашвили решил сыграть на упреждение. В начале ноября 2016 года он заявил, что уходит с поста главы одесской администрации, потому что центральные власти не желают бороться с коррупцией. Он также обвинил президента Петра Порошенко в покровительстве преступным кланам в регионе.

"В сложившейся ситуации я решил уйти в отставку и начать новый этап борьбы", — заявлял он. Прошение Саакашвили было оперативно удовлетворено.

Практически сразу после отставки теперь уже бывший одесский губернатор сообщил, что его соратники начинают работу в регионах Украины по созданию политической силы — Рух Новых сил. Он заявлял о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду. В экспертной среде с новой силой начали ходить слухи о премьерских или даже президентских перспективах Саакашвили. Но ждало его совсем другое развитие событий.

Забыть об украинской политике

Новость о лишении Саакашвили гражданства Украины стала логичным, хотя и неожиданным завершением его украинской эпопеи. Формальным поводом для этого стало якобы предоставлением им ложной информации при оформлении гражданства.

"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — пояснили в миграционной службе.

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Приложил к падению Саакашвили руку и Тбилиси.

"Недавно генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышленно скрыл", — написал в своем Facebook член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

Теперь у экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора вряд ли есть какие-то перспективы в этой стране, хотя сам он утверждает, что будет добиваться возвращения на Украину.

"Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", — считает депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Похоже, его (Саакашвили – ред.) политическая карьера на Украине на этом заканчивается", — согласен директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Человек из ниоткуда

Таким образом получается, что теперь у Саакашвили нет гражданства ни одной страны. По мнению президента российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, участь человека в статусе "лица без Родины" незавидна.

"С точки зрения и международного права, и права любой страны, статус апатрида рассматривается как наименее желательный. Он лишился гражданства двух стран, он ограничен в своих правах и возможностях", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, в частности, Саакашвили лишен прав участвовать в голосованиях, обладать и распоряжаться собственностью, получать социальное обеспечение. Российский эксперт по международному праву также указал на отличие статуса апатрида от статуса политического беженца.

"Если он гражданин, но бежал из своей страны по каким-либо причинам — стихийные бедствия, политическое преследование — он сохраняет гражданство, его права обеспечиваются", – сказал эксперт.

При этом, по его словам, международная конвенция хоть и предусматривает минимум прав для апатридов, "но они все-таки рассматриваются как временные".

Капустин отметил, что страна сама предлагает гражданство человеку в исключительных случаях, например, как почетное гражданство, и тогда согласия этого человека не спрашивают.

"На самом деле есть страны, которые заинтересованы в притоке иностранцев", — отметил Капустин, назвав среди таких стран и США, где сейчас находится Саакашвили.

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"Предлагать ему (Саакашвили — ред.) никто не будет. Ему помогут оформить временные документы на въезд, на проживание, не более того. Если он хочет получить гражданство, он будет вынужден обращаться к властям США с просьбой ему такое гражданство получить", — сказал собеседник агентства.

При этом он считает, что у Саакашвили могут быть в США "влиятельные покровители, которые могут ему в этом содействовать".