Не только Саакашвили. Гражданство Украины стало разменной монетой

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили – уже не украинец. Миграционная служба сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства.

Позднее ситуацию разъяснил традиционно информированный народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко: заявил, что Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко экс-президент Грузии официально стал лицом без гражданства.

По данным администрации президента, указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован не будет, поскольку он содержит персональные данные.

Сам Саакашвили сейчас находится в США. В опубликованном видео он заявил, что "Порошенко переступил черту", а также что его хотят заставить получить статус беженца, но "он на это не пойдет".

Грузия была очень недовольна "грузинским десантом" в Украине

Решение по лишению Саакашвили гражданства наверняка принимал лично Порошенко, независимо от того, как это было оформлено, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов.

"Решение было, в общем-то, вынужденным, потому что в Грузии очень негативно в принципе отнеслись к наличию Саакашвили в Украине на высокой государственной должности – главой областной администрации, которую он занимал долгое время, а потом соответственно перестал занимать, но называется теперь видным оппозиционером", – сказал политолог.

Он привел аналогию: "это примерно то же самое, как если бы в Грузии трудоустроили, предположим, Януковича с Азаровым – соответственно, официальная Украина была бы этим очень недовольна".

"В данном случае тоже (недовольна) тем, что у нас фактически в Украине создали такой себе трудовой лагерь из грузинских оппозиционеров, конечно, это очень больно для отношений. Не так давно Порошенко был в Грузии, вполне вероятно, что об этом говорили, что все-таки Саакашвили гражданства лишат", – предположил Спиридонов.

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Впрочем, отмечает эксперт, у Саакашвили все еще могут быть политические перспективы в Украине.

"Возвращения в Грузию (для Саакашвили) нет, а в Украине все-таки у него остается определенный рейтинг, харизматичность. Какие-то минимальные перспективы могут оставаться в случае проведения выборов", – считает политолог.

Порошенко и Саакашвили: возможен "договорняк"

В то же время есть и конспирологическая версия происходящего: "не особо вероятная, но ее тоже нельзя сбрасывать со счетов", сказал Спиридонов.

"Возможно это даже "договорняк" между Порошенко и Саакашвили. Что Саакашвили остается подконтрольным, лояльным президенту, потому что у него выхода нет. А эта игра с лишением гражданства, потом – возможным возвращением гражданства, возможно, это даже договоренность для пиара Саакашвили, чтобы повысить его рейтинг, сделать его главным оппозиционером", – допустил эксперт.

Это не самый вероятный вариант, подчеркнул он, но вероятности "договорняка" исключать не следует: «потому что о Саакашвили в последнее время вообще не было ничего слышно, а тут громкий информационный повод".

"Тем более, Петру Порошенко нужно искать преемника, он понимает, что он вряд ли попадет на второй срок, и проводится определнный кастинг. Он думает, кто: Луценко, Гройсман, может быть, Саакашвили… Но Саакашвили – не самый хороший вариант из-за своей непредсказуемости, но вероятность того, что он тоже рассматривается в роли преемника, я бы на данный момент не исключал", – подытожил Николай Спиридонов.

Эмоции и "личняк" президента

Главной причиной решения Порошенко стали личные мотивы, рационального тут не много, уверен политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Даже те, кто критически относился к Михаилу Саакашвили, были вынуждены признать, что с лишением гражданства со стороны Петра Алексеевича это перебор. Ну и все прекрасно понимают, что дело не в скрытом факте проблем с документами, а в характере личных отношений. … Петра Алексеевича давно типало от упоминания фамилии Саакашвили", – заявил эксперт.

Перспектив у Саакашвили как кандидата в президенты фактически не было – у него не было ценза оседлости, чтобы составить конкуренцию Порошенко на президентских выборах, подчеркнул Золотарев.

"Может быть, в воспаленной логике президента, который привык переступать через закон, перекраивать его под себя, висело такое опасение, что поскольку для Белого дома он уже не "свой сукин сын", что его могут разменять на "своего сукиного сына", в коем он подозревал Саакашвили… А так, как мне представляется, в корне неверно, потому что достаточно было посмотреть, как Саакашвили мыкался на задворках инаугурации Трампа. Он для американцев мавр, который сделал свое дело", – сообщил политолог.

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Он добавил, что не видит рациональной стороны в истории с лишением гражданства.

"Это эмоции, "личняк", как это принято говорить у украинских политиков. Но прагматизма здесь немного. Саакашвили с рейтингом в 1,5% даже для семипроцентного Порошенко – это небольшая угроза. Так "поедать" противников, на глазах других, с точки зрения политтехнологий – шаг абсолютно ошибочный", – резюмировал Андрей Золотарев.

"Нас ждет бойня за смену власти"

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук попытался найти мораль в истории с лишением гражданства Саакашвили.

"Как я и говорил, Порошенко будет использовать самые подлые методы для удержания власти. Он понимает: если не станет второй раз президентом – то придется бежать из страны. И то — если повезет. Порошенко и Тимошенко опять посадил бы. Но боится Трампа. Поэтому нас ждет настоящая "бойня" за смену власти. Правда, народ будет трусливо сидеть и надеяться, что Порошенко уберет кто-то за них…", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Публикация Дмитрия Корнейчука на Facebook

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что "лишение гражданства на наших глазах превратилось в репрессивный инструмент власти – бизнесмен Платон, депутат Артеменко, Саакашвили…".

Напомним, Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, тогда же президент подписал указ о назначении его губернатором Одесской области. Однако на госслужбе Саакашвили не задержался и уже осенью 2016 года был отправлен в отставку. Экс-президент Грузии обвинил власти страны в коррупции и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.