Родина есть, а паспорта нет. Сеть взорвали фотожабы на Саакашвили

Социальные сети бурно отреагировали на новость о лишении гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакшвили. Так, пользователи активно публикуют фотожабы.

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Напомним, Саакашвили лишили гражданства Украины. По информации миграционной службы, соответствующий указ издал президент Петр Порошенко. При этом сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные, сообщили в АП. Немного прояснил ситуацию член коллегии МВД Украины Антон Геращенко: Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.