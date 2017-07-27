наверх
27.07.201718:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Родина есть, а паспорта нет. Сеть взорвали фотожабы на Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (198)

    (обновлено: )42710
    РИА Новости Украина
    УНИАН
    facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua
    facebook.com/DWrussian
    facebook.com/pylyp.d
    facebook.com/ProtsyshynOfficial
    facebook.com/golubovsky
    twitter.com/Kriptodrakon
    durdom.in.ua
    facebook.com/andre.red.56
    РИА Новости Украина

    Рекомендуем

    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавреМолебен на Владимирской горке и крестный ход с высоты птичьего полета17:17 27.07.2017
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре КиеваЗа Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили14:48 27.07.2017
    Крещение Киевской Руси-УкраиныМолебен на Владимирской горке в честь Дня крещения Руси-Украины14:27 27.07.2017
    Крещение Киевской Руси-УкраиныПерекрытый Киев и крестный ход: усиленные меры безопасности12:54 27.07.2017
    Визит певицы Рианны к Бриджит МакронНе только музыка. Певица Рианна встретилась с первой леди Франции12:26 27.07.2017
    Крещение Киевской Руси-УкраиныВерующие сходятся к Владимирской горке в Киеве11:56 27.07.2017
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе КиеваНочной протест на Дарнице. Люди перекрыли дорогу и вызвали Кличко06:21 27.07.2017
    Последствия взрыва в жилом доме в КиевеВзрыв в доме в Киеве: последствия ЧП20:33 26.07.2017
    В Киеве на Голосеево в жилом доме прогремел взрывФотоитоги 26 июля: взрыв в многоэтажке Киева, лесные пожары в Европе18:23 26.07.2017
    Все фотоленты

    Социальные сети бурно отреагировали на новость о лишении гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакшвили. Так, пользователи активно публикуют фотожабы.

    Читайте также: За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    Напомним, Саакашвили лишили гражданства Украины. По информации миграционной службы, соответствующий указ издал президент Петр Порошенко. При этом сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные, сообщили в АП. Немного прояснил ситуацию член коллегии МВД Украины Антон Геращенко: Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

    Ссылки по теме:
    Теги: