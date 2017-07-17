Золотарев о МН17: все меньше шансов, что мы узнаем правду

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в третью годовщину падения сбитого в Донбассе пассажирского самолета.

Президент считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

Спустя три года уголовное расследование катастрофы МН17, которое проводит Международная совместная следственная группа, так и не завершено. Есть подозреваемые, но в выводах комиссии до сих пор прямо не указаны виновники катастрофы. Никаких арестов в рамках расследования дела пока не было. Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

По мнению политолога, руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, не стоит надеяться, что в обозримом будущем будут названы виновники трагедии и вынесен вердикт, который устроил бы все стороны.

"Дело превратилось в инструмент политики. Украинская сторона демонстрирует свою версию, российская — свою, но и та и другая версия политизируются. В этих условиях, скорее всего, крайними окажутся родственники 298 жертв этой, поскольку, как это очень часто бывает, там, где начинает доминировать политика, проигрывает право. И в этой ситуации я скептически смотрю на то, что мы когда-нибудь получим тот вердикт, который будет принят всеми сторонами", — сказал Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, Украина и на международной арене использует дело о крушении рейса МН17, чтобы продемонстрировать, что она стала жертвой российской агрессии и как дополнительный аргумент для политики санкций в отношении России.

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"Следственная комиссия определила, что был сбит из Бука, и запуск был произведен с неподконтрольоной Киеву территории. Вопрос только в том, чей это Бук? Чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что истина таки будет установлена. Сейчас идут разговоры о возможности заочного процесса по делу Боинга, но это может тянуться годами", — считает Золотарев.