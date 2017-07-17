наверх
17.07.201718:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Золотарев о МН17: все меньше шансов, что мы узнаем правду

    Тема:

    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (84)

    (обновлено: )23
    Дело о крушении малайзийского Boeing-777 превратилось в инструмент политики: украинская сторона демонстрирует свою версию, российская — свою, но и та и другая версия политизируются, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Украина и Нидерланды подписали соглашение о механизме привлечения к уголовной ответственности виновных в крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в третью годовщину падения сбитого в Донбассе пассажирского самолета

    Президент считает, что расследование причины аварии — это "общий долг" перед памятью погибших.

    Расследование крушения малайзийского Boeing
    РИА Новости
    Крушение МН17 в Донбассе: расследование трагедии

    Спустя три года уголовное расследование катастрофы МН17, которое проводит Международная совместная следственная группа, так и не завершено. Есть подозреваемые, но в выводах комиссии до сих пор прямо не указаны виновники катастрофы. Никаких арестов в рамках расследования дела пока не было.  Малайзия надеется, что подозреваемые в катастрофе МН17 станут известны до конца года.

    По мнению политолога, руководителя аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, не стоит надеяться, что в обозримом будущем будут названы виновники трагедии и вынесен вердикт, который устроил бы все стороны.

    "Дело превратилось в инструмент политики. Украинская сторона демонстрирует  свою версию, российская — свою, но и та и другая версия политизируются. В этих условиях, скорее всего, крайними окажутся родственники 298 жертв этой, поскольку, как это очень часто бывает, там, где начинает доминировать политика, проигрывает право. И в этой ситуации я скептически смотрю на то, что мы когда-нибудь получим тот вердикт, который будет принят всеми сторонами", — сказал Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

    По его словам, Украина и на международной арене использует дело о крушении рейса  МН17, чтобы продемонстрировать, что она стала жертвой российской агрессии и как дополнительный аргумент для политики санкций в отношении России.

    Смотрите также: Трагедия рейса МН17: три года после крушения

    "Следственная комиссия определила, что был сбит из Бука, и запуск был произведен с неподконтрольоной Киеву территории. Вопрос только в том, чей это Бук? Чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что истина таки будет установлена. Сейчас идут разговоры о возможности заочного процесса по делу Боинга, но это может тянуться годами", — считает Золотарев.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"