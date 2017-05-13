Фрайкор Филатова. Оговорка градоначальника или тренд власти?

Роман Степняк

Генерал Игорь Репешко после увольнения с должности главы Национальной полиции в Днепропетровской области написал на своей странице в Facebook краткий пост, который вызвал массу положительных эмоций в сети: "Мне не стыдно посмотреть в глаза жителям Днепропетровской области и, особенно, личному составу ГуНП. Удачи всем! Вы лучшие! От души".

Презумпция неблагонадежности

Причина увольнения генерала известна. Министр внутренних дел сформулировал ее в том же Facebook достаточно лаконично: "после предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре" подписан приказ об увольнении генерала Репешко. Кроме областного начальника лишился должности начальник городского управления полиции полковник Бидыло и ряд других должностных лиц. Назначено расследование, создана специальная следственная группа. Министра не смутило отсутствие логики в его действиях. Почему бы вначале не разобраться, на время отстранить чиновника, а по результатам расследования принять объективное решение, а то ведь какая-то презумпция неблагонадежности получается?

Ах, да! Не в то время мы живем, чтобы разбираться в мелочах, ситуация требует незамедлительных и решительных действий. Ведь если провести независимое расследование, то выясниться, что генерал Репешко и его подчиненные ни на шаг не отступили от закона и сделали все, чтобы обеспечить в городе порядок.

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События развивались следующим образом. Уточняется, что во время парада 9 мая шла колонна "Оппозиционного блока" во главе с бывшим вице-премьером Украины, а ныне народным депутатом Александром Вилкулом. Это вызвало недовольство активистов. Так, возле памятника Славы к колонне оппозиционеров подошли несколько десятков активистов и участников АТО. Между активистами, участниками АТО и сотрудниками полиции завязалась потасовка, перешедшая в массовые столкновения. Вследствие происшествия пострадали несколько активистов – у них разбиты головы. Часть из участников драки задержана.

История ходит по кругу

Вкратце было так. Но обратите внимание на утверждение местных СМИ: потасовка завязалась между активистами и полицией! Оказывается, нападение на правоохранителей, которые обеспечивали общественный порядок, и их ответные действия принято квалифицировать как потасовку.

На руководство полиции "наехал" мэр города Борис Филатов. На своей странице в Facebook градоначальник написал: "Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать".

Филатов – личность известная. Верный соратник бывшего губернатора Игоря Коломойского лишний раз напомнил, что шутить с олигархом власти не рекомендуется. Можно предположить, что гнев мэра вызвал не столько конфликт между участниками "Бессмертного полка", сторону которого приняли ряд ветеранских организаций, среди которых особо выделялись "афганцы", но массовость самой акции. Жители города все больше недовольны местной властью, а День Победы стал лишним поводом это недовольство выразить.

Что ответит министр министру?

Надо понимать, что масштабные акции, прокатившиеся по стране 9 мая, это не только желание людей выразить свое отношение к Дню Победы, но и своеобразный протест против попыток доминирования одной части общества над другой. Можно без преувеличения утверждать о диковинной и безобразной узурпации всего, что имеет отношения к патриотизму. Для того чтобы отнести себя к патриотической части общества, достаточно громко произнести несколько простых речевок, одеть вышиванку и безошибочно назвать страну-агрессора.

Этот тренд культивируется властью, ему в одинаковой мере привержены чиновники, что в Киеве, что в Днепре. На этом тренде держится власть, а любые сомнения воспринимаются как посягательства на устои государственности. "Антиукраинские мотивы" патриоты без труда находят в самых безобидных поступках оппонентов. Такому противостоянию подыгрывают чиновники разного уровня.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич накануне обратилась в Министерство юстиции, чтобы уточнить, можно ли увольнять учителей за антиукраинскую агитацию: "Мой план вообще такой: я обратилась в Минюст за разъяснением, можем ли мы, например, сделать четкий перечень обязанностей каждого учителя, независимо от предметов, и в одной из этих обязанностей четко определить, что учитель может проводить только государственную политику, которая не противоречит Конституции Украины".

Игры в аналоги

Учитывая личность министра юстиции, положительного ответа на вопрос министра образования долго ждать не придется. И речь будет касаться далеко не только учителей. В этом смысле дружественная перебранка в Facebook известных блогеров Бориса Филатова и Арсена Авакова – лишь поверхностное отражение назревающих тенденций. В гневном посте днепровский градоначальник пригрозил столичному начальству созданием аналога немецкого фрайкора прошлого столетия. Стоит ли бросаться такими терминами в наши смутные дни? После первой мировой войны в Германии фрайкорами принято было называть военизированные добровольческие формирования без строгого подчинения крупным войсковым соединениям. После роспуска фрайкора многие бывшие добровольцы стали активными участниками Национал-социалистической партии Германии или прочих крайне-правых и националистических организаций. Многие из военных руководителей Третьего рейха, а также многие из ключевых функционеров нацистской партии были выходцами из фрайкоров.

Оговорка это, наверное, но прежде чем о чем-то говорить и писать, стоило бы подумать. Даже мэру крупного города. А то ведь мало какие аналогии могут возникнуть у соотечественников…