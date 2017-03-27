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    Погребинский: Украина и РФ переживают новый виток эскалации

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (382)

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    Отношения России и Украины накаляются, отмечает политолог Михаил Погребинский: проблема особо актуальна не фоне того, что Европа занята выборами, а США — попытками устроить импичмент Трампу.
    Михаил Погребинский
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Сегодня в российско-украинских отношениях происходит новый виток эскалации, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    По его словам, эта цепочка действий началась с событий возле и в самой Авдеевке.

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    "Потом были взаимные обстрелы, люди погибали больше, чем раньше. После чего украинские войска отбили какую-то часть "нейтралки". Потом началась история с самодеятельной блокадой — еще в декабре. Формально же власти применяли разные формы ограниченной блокады еще давно — принимали решение. После начала активной блокады стало ясно, что власть не готова это побороть", — отметил эксперт.

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    После этого было признание РФ паспортов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, потом — легализация блокады Донбасса со стороны украинских властей, напомнил политолог.

    "Все это шло как бы по нарастающей — решительных шагов с обеих сторон. А потом эта квазинационализация предприятий – с очень маленькой вероятностью, что это будет временно. Похоже на то, что это будет не временно. И последние события (убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — Ред.) – все это, конечно, накаляет обстановку и вызывает опасения, куда же мы, собственно, идем. И где это может остановиться", — рассказал Погребинский.

    Он добавил, что эти вопросы особенно актуальны сейчас — в ситуации, когда Европа занята своими избирательными делами, а "Соединенные Штаты заняты тем, как бы устроить импичмент при, я бы сказал, двухпартийном консенсусе, избранному президенту Дональду Трампу".

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