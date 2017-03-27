Погребинский: Украина и РФ переживают новый виток эскалации

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодня в российско-украинских отношениях происходит новый виток эскалации, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, эта цепочка действий началась с событий возле и в самой Авдеевке.

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"Потом были взаимные обстрелы, люди погибали больше, чем раньше. После чего украинские войска отбили какую-то часть "нейтралки". Потом началась история с самодеятельной блокадой — еще в декабре. Формально же власти применяли разные формы ограниченной блокады еще давно — принимали решение. После начала активной блокады стало ясно, что власть не готова это побороть", — отметил эксперт.

После этого было признание РФ паспортов самопровозглашенных ЛНР и ДНР, потом — легализация блокады Донбасса со стороны украинских властей, напомнил политолог.

"Все это шло как бы по нарастающей — решительных шагов с обеих сторон. А потом эта квазинационализация предприятий – с очень маленькой вероятностью, что это будет временно. Похоже на то, что это будет не временно. И последние события (убийство в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова — Ред.) – все это, конечно, накаляет обстановку и вызывает опасения, куда же мы, собственно, идем. И где это может остановиться", — рассказал Погребинский.

Он добавил, что эти вопросы особенно актуальны сейчас — в ситуации, когда Европа занята своими избирательными делами, а "Соединенные Штаты заняты тем, как бы устроить импичмент при, я бы сказал, двухпартийном консенсусе, избранному президенту Дональду Трампу".